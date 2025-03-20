二寶爸在家被「寵物犬狂舔」突然臉色發紫　嚴重敗血症身亡

▲男子被寵物犬舔後死亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭一名49歲男子被家中寵物犬舔了後，突然身體不適、臉色發紫，就醫後因為嚴重敗血症死亡，調查發現他意外從狗狗的唾液中感染到一種極為罕見且致命的病毒，才會發生不幸事件。

居住在都柏林市的49歲男子瓊斯(Craig Jones)是一名二寶爸，他2022年12月被所養的米格魯(Beagle)舔了後，沒多久被妻子發現他突然全身冰冷、臉色發紫，趕緊搭乘計程車帶他前往醫院，然而抵達目的地時已經陷入昏迷。

檢查發現瓊斯患有非常嚴重的敗血症，不但器官衰竭，住院期間還曾6次發生心臟驟停，由於情況不斷惡化，不幸於12月21日因嚴重敗血性休克(Septic shock)死亡。

醫院後來進一步調查發現，瓊斯患有嚴重牛皮癬(Psoriasis)，是一種皮膚疾病，容易導致皮膚出現紅斑、銀白色鱗屑和潰傷，懷疑狗狗剛好舔到他腿上傷口，導致狗狗唾液中的致命病原體進入瓊斯血液。

康諾利醫院(Connolly Hospital)微生物學家Eoghan O'Neill後來將檢體送去化驗，檢測結果顯示犬咬二氧化碳嗜纖維菌(Capnocytophaga canimorsus)呈現陽性，他表示，這種病原體在「極其罕見」的情況下才會感染人類，每百萬人中大約只有1人會感染，瓊斯是因為服用牛皮癬藥物控制免疫系統，使得感染風險較高，呼籲民眾與寵物相處時要注意衛生，尤其是當身上有傷口或皮膚狀況。

報導中指出，雖然犬咬二氧化碳嗜纖維菌若是進入血液後十分危險，但大多數患者在透過抗生素治療後，通常可以完全康復，不過對於免疫系統受損的患者風險較高。