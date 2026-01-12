陳怡君涉貪一審判7年10月　民進黨廉政會2/4開鍘：先祭停權

▲台北市議員陳怡君。（圖／記者吳銘峯攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨北市議員陳怡君涉以人頭助理詐領公費，並收賄建商充當行政「門神」協助建案通關，士院今（12）日依貪污等罪，判處陳怡君合併執行7年10月徒刑，並褫奪公權5年，全案可上訴。對此，民進黨廉政會主委邱駿彥稍早受訪時表示，廉政會預計2月4日晚上開會討論此案，也會請陳怡君到案說明，一審判決有罪，基本上會先停權，對她影響就很大，「陳怡君應該就無法選議員了」。

陳怡君涉犯「貪污治罪條例」，對此，邱駿彥日前受訪時曾表示，廉政會已立案調查，若陳怡君一審判決有罪，將依廉政條例處理，最重可祭出除名處分。士林地方法院今依貪汙等罪，判處陳怡君應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年。辦公室主任張惠霖應執行5年10月徒刑，褫奪公權4年。可上訴。

對於懲處，邱駿彥稍早受訪時表示，一定要經過廉政委員會開會，預計2月4日晚上開廉政會討論，現在一審判決有罪，基本上會先停權，對她影響就很大，「陳怡君應該就無法選議員了」。

至於廉政會流程，邱駿彥透露，處分前還要請她到會說明，之前已經請過一次，當時陳怡君請假沒來，2月4日會再請她到會說明，如果還不過來，委員就討論然後處分。

