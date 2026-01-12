　
政治

陳怡君涉貪一審判7年10月　民進黨廉政會2/4開鍘：先祭停權

▲▼台北市議員陳怡君、陳怡君辦公室主任張惠霖，到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台北市議員陳怡君。（圖／記者吳銘峯攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨北市議員陳怡君涉以人頭助理詐領公費，並收賄建商充當行政「門神」協助建案通關，士院今（12）日依貪污等罪，判處陳怡君合併執行7年10月徒刑，並褫奪公權5年，全案可上訴。對此，民進黨廉政會主委邱駿彥稍早受訪時表示，廉政會預計2月4日晚上開會討論此案，也會請陳怡君到案說明，一審判決有罪，基本上會先停權，對她影響就很大，「陳怡君應該就無法選議員了」。

陳怡君涉犯「貪污治罪條例」，對此，邱駿彥日前受訪時曾表示，廉政會已立案調查，若陳怡君一審判決有罪，將依廉政條例處理，最重可祭出除名處分。士林地方法院今依貪汙等罪，判處陳怡君應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年。辦公室主任張惠霖應執行5年10月徒刑，褫奪公權4年。可上訴。

對於懲處，邱駿彥稍早受訪時表示，一定要經過廉政委員會開會，預計2月4日晚上開廉政會討論，現在一審判決有罪，基本上會先停權，對她影響就很大，「陳怡君應該就無法選議員了」。

至於廉政會流程，邱駿彥透露，處分前還要請她到會說明，之前已經請過一次，當時陳怡君請假沒來，2月4日會再請她到會說明，如果還不過來，委員就討論然後處分。
 

01/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2026台北市長選戰備受矚目，民進黨目前僅吳怡農表達意願，國民黨立委謝龍介去年就曾預言「賴清德不會打王世堅這張牌，卓榮泰會打台北市長一戰」，近日又傳出卓榮泰被點名參選。對此，媒體人黃暐瀚今（12日）列出3理由表示，眼下卓院長的「主戰場」明顯在立院，除非賴總統已不信任，或卓院長有積極意願，否則換掉院長，去選北市長，自己覺得不太可能。

