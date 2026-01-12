人妻送生髮帽惹怒公公！丈夫「互相傷害」全場笑翻：岳母也中槍

▲人妻送公公生髮帽被老公斥責白目。（圖／AI示意圖）

送禮是一門藝術，但若未考慮對方感受，往往好意變成誤會。一名人妻近日在網路上發文抱怨，表示自己為了幫助公公改善頭髮稀疏的困擾，特地花錢購買一頂生髮帽當作禮物，沒想到公公不但未領情，還顯得十分不悅，甚至連老公也加入責備行列，讓她感嘆「花錢還當冤大頭」，全場卻力挺老公。

原PO在Threads發文表示，她觀察到公公髮量日漸稀疏，於是自掏腰包購買生髮帽送給對方，結果公公當場露出不悅神情，老公也批評她「白目」，讓她上網發文抱怨。她無奈表示：「花大錢買給他還要忍受這種冤大頭」，並在貼文末附註「要的私訊我，價錢好談」，打算轉賣這頂「被嫌棄的生髮帽」。

她也貼出與丈夫的對話截圖，丈夫直言：「明明知道爸很在意，你真的很白目」、「傻眼，不會看人眼色、讀不懂空氣」，丈夫更直言隨便送滴雞精也行，原PO則回「都沒看過你送我媽滴雞精了。」丈夫也不甘示弱表示：「難道我有送過你媽減肥產品嗎？」

該篇貼文引起大批網友熱議，多數人力挺丈夫觀點，「『難道我有送過你媽減肥產品嗎？』對不起我笑出聲來，要互相傷害大家來啊」、「老實說，真的蠻白目的。如果今天妳婆婆覺得妳很醜，好意要介紹你去整形呢？」「為什麼老公說送妳媽減肥用品，妳就開始說找架吵，很明顯妳知道這是別人的痛處，不懂為什麼公公的痛處妳感受不到」、「如果你未來媳婦覺得妳嘴巴很臭，貼心送妳一箱除口臭漱口水……怎麼想都會很不爽吧」、「這一局挺老公，不會讀空氣還瞎扯一堆」。

另外，不少人認為原PO應別急著出售生髮帽，「留下吧，過幾年老公用得到」、「公公頭髮很禿，你老公遲早也會很禿，這帽帽買的不錯。一帽傳2代、人走帽不壞」、「禿頭高機率遺傳」。原PO在留言區補充說明，生髮帽已售出，對於網友的建言不做回應。

