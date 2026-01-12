　
澳洲實施未成年社群禁令　Meta首周封鎖近55萬個帳號

澳洲在去（2025）年12月頒布禁止16歲以下兒童使用社群平台的新規定，近日社群平台龍頭Meta透露，在新法實施第一個星期，他們已封鎖約55萬個帳號。（示意圖／unsplash）

澳洲在去（2025）年12月頒布禁止16歲以下兒童使用社群平台的新規定，近日社群平台龍頭Meta透露，在新法實施第一個星期，他們已封鎖約55萬個帳號。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

澳洲政府日前正式實施最嚴厲的兒少社群媒體禁令，成為全球第一個要求所有熱門平台禁止16歲以下青少年使用。對此，社群平台龍頭Meta指出，法令生效首周已針對旗下各平台加強查核，並主動封鎖近55萬個帳號。據悉，澳洲當局這項禁令，主要是為了保護兒童避免受到有害內容侵害。

根據外媒《BBC》、《衛報》報導，社群平台龍頭Meta首度公開最新數據，在澳洲未成年社群禁令生效後，在第一個星期內他們已針對旗下Facebook、Instagram及Threads平台採取大規模行動，自2025年12月4日執行封鎖起至2025年12月11日止，主動封鎖近55萬個疑似未成年使用者的帳號。

數據顯示，其中以Instagram受影響最深，共有330639個帳號被封鎖；Facebook則封鎖了173497個帳號；新興平台Threads也有39916個帳號遭到停權。目前受此法令規範的平台除了Meta旗下軟體，還包括TikTok、X（原推特）、YouTube及Snap等10大社群媒體，各平台皆自12月10日起全面啟動年齡審核機制。

儘管Meta強調會持續配合法令並優化審核流程，但同時也對澳洲政府提出呼籲，希望雙方能進行建設性對話。Meta主張，與其採取「一刀切」的全面禁令，不如建立產業標準，將年齡驗證責任提升至應用程式商店（App Store）層級。

Meta指出，這是確保青少年不論轉移至何種App都能獲得保護的唯一方法，否則只會產生「打地鼠效應」，讓青少年為了規避禁令而集體遷移至監管更鬆散、風險更高的新興平台。

澳洲這項禁令因不設「家長同意豁免權」而成為全球最嚴格的政策，雖深獲家長族群支持，但在執行層面上仍面臨嚴峻挑戰。澳洲在野黨指出，目前的年齡驗證技術漏洞百出，許多青少年只需透過特定妝容或光線調整即可輕易瞞過系統。目前包括美國佛州、歐盟甚至英國政壇都在密切觀望澳洲模式的成效，作為未來制定相關法令的參考。

