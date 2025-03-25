賴清德「拒統17條」強硬抗中　《紐時》：強化自身定位

▲賴清德公佈「拒統17條」，《紐時》認為他正試圖強化自身政治定位。（圖／總統府提供）

記者葉睿涵／編譯

台灣總統賴清德近期公佈「拒統17條」，強硬反制中國間諜與滲透，強調北京正透過情報收集、政治影響力滲透等方式對台灣構成威脅。《紐約時報》分析，賴清德此舉顯示他正試圖強化自身政治定位，並在美中角力升溫的背景下，尋求美方支持。然而，這些行動不僅引發中國的激烈反彈，國內反對黨也質疑政策過於激進，恐進一步上升兩岸緊張局勢。

據《紐時》報導，賴清德13日在演說中將中國列為「境外敵對勢力」，表示中國正利用台灣的自由體制進行顛覆與滲透，還宣布了17項反制措施，包括恢復軍事法庭審判涉及間諜罪行的軍人、加強監管台灣人民與中國的接觸，並要求更嚴格揭露曾赴中交流的政界人士。他強調，北京試圖透過宗教、文化和教育影響台灣內部輿論，政府必須加強防範。

賴清德的言論迅速引來了在野黨的反彈，國民黨批評賴清德的做法是「不必要的挑釁」，可能進一步加劇兩岸緊張、損害台灣與中國的溝通管道，還質疑「拒統17條」過度限制公民權利，甚至可能影響台灣民主。北京隨後也譴責民進黨是「分裂主義者」，試圖破壞兩岸和平，還派遣大量軍機與軍艦進入台灣周邊海域，警告賴清德的言論是在「玩火」。

▲《紐時》認為賴清德趁中國顧忌美中談判之時公佈「拒統17條」，出手時機經過深思熟慮。（圖／路透）

然而，《紐時》認為，當前正值美國總統川普尋求與中國就貿易戰談判之際，中國可能會暫時避免升高衝突，因此賴清德選擇在此時出手，中國即使不滿，也會因為「不希望出現什麼事使得美中談判複雜化」而作罷。不過，《紐時》警告，北京仍有可能透過軍事與經濟手段持續施壓台灣。

至於台灣內部的政治鬥爭，《紐時》指出，國民黨和台灣民眾黨在立法院掌握多數席次，使得賴政府的施政空間受限。國民黨強烈批評賴清德的做法「不必要地挑釁中國」，可能導致台海局勢進一步緊張。部分國民黨人士認為，恢復軍事法庭可能削弱台灣的法治精神，而對中國交流的嚴格限制，則可能影響台灣人民的自由與經濟往來。

軍費預算問題則成為另一個潛在衝突點。美國持續施壓台灣增加國防支出，建議將軍費佔GDP比率從2.45%提升至10%。賴清德2月承諾，政府將透過「特別預算」在短期內將軍費支出推高至GDP的3%以上，不過相關提案仍需立法院通過，國民黨與台灣民眾黨的多數席次可能成為阻礙。《紐時》引述專家分析指出，反對黨雖然可能最終會讓步，但預算審議過程恐怕將充滿政治角力，尤其是台灣反對黨不願被視為屈從於華盛頓壓力。

《紐時》認為，賴清德的戰略部分是為了對內強化自身領導地位，並與反對黨形成明確對比。然而，這種做法也可能進一步加深台灣內部的政治對立，使立法院的運作更加困難。未來幾個月內，隨著軍費預算審議與反制中國滲透政策的推進，台灣的政治紛爭與兩岸關係發展，仍將持續成為國際關注的焦點。