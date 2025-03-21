身障女等公車！特教狼師親吻撫摸　輕判2年半定讞原因曝

▲基隆特教狼師藉機親吻、撫摸特教女學生，遭判刑2年6月定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

基隆市某國中特教老師阿信（化名），2022年間，利用陪身心障礙的少女小芊（化名）等公車的機會，藉機親吻、撫摸少女。檢警偵辦時，認為阿信還藉機性侵小芊得逞，一併追訴，一審法院也認定性侵有罪，重判有期徒刑8年。但二審改認定性侵無罪，僅乘機猥褻有罪，判刑2年6月。全案再上訴，最高法院採信二審見解，輕判阿信2年6月定讞。

檢方是根據小芊的供詞，認為阿信在2022年4、5月間，利用與小芊獨處的機會，包含在國中1樓女廁所中、以及在公車站候車時，總計3次親吻小芊，並撫摸小芊的胸部、私處，而後更性侵得逞。因此檢方依照「成年人故意對少年犯乘機性交罪」起訴。

一審法院審理後，雖然阿信否認犯案，但一審法院根據其他證人的供述，仍認定阿信有罪，其中一次在女廁中犯案判刑4年2月，兩次在公車站犯案則分別判刑4年，合計定應執行有期徒刑8年。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，卻出現不同認定。阿信在高院開庭時，僅坦承曾經在公車站親吻、撫摸小芊1次，但否認性侵，也否認在女廁內親吻撫摸小芊。至於高院調查小芊的供述，並比對她在警方、檢方偵訊時的供詞，認為小芊記憶清晰的部分確實是被親吻、被撫摸，但對於被性侵的部分，則是多次供述前後不一，難以確認。因此高院根據「罪疑有利被告原則」，認為性侵部分不成罪，阿信僅成立1個「成年人故意對少年犯乘機猥褻罪」。

高院量刑時指出，阿信為圖滿足一己性慾，竟罔顧師生倫常，無視小芊性自主理解能力及判斷能力不足，利用小芊智能不足之心智缺陷而犯案，嚴重戕害小芊身心、人格之健全發展，行為可訾，應予嚴加非難。再加上他犯後否認犯行，僅在高院審理時坦承親吻、撫摸，也未達成和解。因此高院將阿信判處有期徒刑2年6月。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞，阿信躲過8年重刑。