滯留太空288天「老10歲」　她滿頭白髮臉頰凹陷！NASA才給3萬補貼

美國國家航空暨太空總署(NASA)太空人魏勒摩爾(Barry "Butch" Wilmore)和威廉斯(Sunita "Suni" Williams)本周結束長達288天的太空任務,於18日搭乘太空探索科技公司(SpaceX)「乘龍號」(Crew Dragon)返回地球。然而,人們卻震驚發現,59歲的威廉斯滯留太空9個月後,頭髮全白、面容憔悴,看起來就像老了10歲,《每日郵報》據此分析了太空飛行對人體的影響。

滯留太空288天「頭髮全白」 壓力是主要禍首

威廉斯2024年6月升空時,頂著一頭飄逸棕色長髮,就連川普宣布要將她帶回地球時,還打趣稱她為「那個擁有狂野秀髮的女人」。然而,她日前降落佛州海岸時,透過頭盔可明顯見到她過去的棕色長髮已經消失,髮色完全變白。報導引述2020年的一項研究指出,壓力可能是導致威廉斯滿頭白髮的主因,因為腎上腺素、皮質醇等壓力賀爾蒙會加速毛囊黑色素幹細胞的流失,進而導致頭髮變白。

昔可跑全馬 登太空後骨骼肌肉退化變「大雞腿」

威廉斯2007年時曾在國際太空站(ISS)完成波士頓馬拉松,成為第一位在太空跑完全馬的人,但威廉斯返回地球時,看起來卻明顯顯得很虛弱。報導分析,長時間處於無重力環境,讓威廉斯的骨骼與肌肉明顯退化。太空人每月骨質流失約1%,相當於地球上衰老一年的速度。儘管NASA規定太空人每天需運動2.5小時,以減緩這種退化,但研究顯示,6個月的太空任務仍會導致體力下降50%。

此外,失重也會影響太空人的血液流動,導致心臟變得虛弱,長期下來引發心律不整、血栓等問題。由於體液無法正常往下流動或排出體外,部分太空人還可能罹患「太空靜脈血栓症」(Spaceflight Venous Thrombosis),或是出現臉部浮腫,下肢卻失去體液變細,而看起來像隻「大雞腿」。回到地球後,威廉斯與同伴魏勒摩爾需由擔架抬離太空艙,凸顯重返地球的適應難度。

視力受損、表皮變薄20% 上太空影響如每天吸一包菸

與此同時,長期缺乏重力與陽光也會影響太空人的皮膚健康。研究顯示,太空人在執行太空任務後,表皮會變薄近20%,增加皮膚損傷與延遲癒合的風險。此外,許多太空人回地球後通常會有視力衰退的問題,這與太空飛行導致的眼壓變化有關,甚至可能造成永久性損傷。

太空輻射也是太空人執行長期任務時會面臨的一大風險,因為沒有大氣層保護的太空是高輻射環境,因此太空人在6個月內接受的輻射量是地球的10倍以上,可能提高罹癌風險。NASA研究發現,太空人體內的DNA修復系統也會在完成任務期間處於超負荷運作狀態,對DNA的影響類似於每天吸一包菸。

每天經歷16次日出!睡眠品質差 體脂減少5%

儘管威廉斯在去年11月的採訪中透露,自己的體重和上太空時一樣,不過相比於出發前,她的臉頰明顯變得更加凹陷,令人對她的健康狀況深感擔憂。報導稱,太空人通常會有噁心、食慾不振的問題,加上太空食品並不是太可口,因此人們普遍在太空會吃得比較少,導致他們返回地球時,體脂會減少約5%。

與此同時,太空人在ISS的睡眠空間只有一個電話亭大小,附近還有持續運作的幫浦和風扇不斷產生噪音,導致太空人的睡眠品質普遍不佳。此外,太空1天還會出現16次日出,強烈的光線迫使他們不得不戴眼罩入睡,而許多太空人都會有睡眠不足的困擾。報導稱,過去288天都無法睡個好覺,肯定會對威廉斯的免疫力、記憶力、血壓和外貌造成嚴重影響。

▲魏勒摩爾(右)和威廉斯(左)滯留太空288天後返回地球,如今正在復健。(圖/翻攝自X)

重返地球後復健45天 NASA補償金才300萬

威廉斯和魏勒摩爾目前正接受為期45天的復健,每天需運動至少2小時,以恢復骨骼與肌肉功能。雖然太空任務造成的「極端老化」影響不可逆,但多數變化可在6個月內恢復。報導揭露,即使威廉斯和魏勒摩爾為了太空任務付出如此巨大的身體代價,但NASA的補償金卻十分微薄。前 NASA太空人科爾曼(Cady Coleman)透露,太空人只能領取基本薪資,並獲得一筆「雜費補貼」,但不會獲得額外加班補助。

威廉斯和魏勒摩爾的年薪約在12.5萬至16.2萬美元(約新台幣413萬至537萬元)之間。報導稱,在太空的9個月,威廉斯和魏勒摩爾可能會收到9.3萬至12.2萬元(約新台幣310萬至402萬元)的薪水,雜費補貼則約為1000美元(約新台幣3.3萬元)。相對於他們的付出而言,這點金錢可說是微乎其微。