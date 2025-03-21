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滯留太空288天「老10歲」　她滿頭白髮臉頰凹陷！NASA才給3萬補貼

▲▼NASA太空人魏勒摩爾（Barry

▲威廉斯返回地球時滿頭白髮、臉頰凹陷，令人為她的身體狀況感到擔憂。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人魏勒摩爾（Barry "Butch" Wilmore）和威廉斯（Sunita "Suni" Williams）本周結束長達288天的太空任務，於18日搭乘太空探索科技公司（SpaceX)「乘龍號」（Crew Dragon）返回地球。然而，人們卻震驚發現，59歲的威廉斯滯留太空9個月後，頭髮全白、面容憔悴，看起來就像老了10歲，《每日郵報》據此分析了太空飛行對人體的影響。

滯留太空288天「頭髮全白」　壓力是主要禍首

威廉斯2024年6月升空時，頂著一頭飄逸棕色長髮，就連川普宣布要將她帶回地球時，還打趣稱她為「那個擁有狂野秀髮的女人」。然而，她日前降落佛州海岸時，透過頭盔可明顯見到她過去的棕色長髮已經消失，髮色完全變白。報導引述2020年的一項研究指出，壓力可能是導致威廉斯滿頭白髮的主因，因為腎上腺素、皮質醇等壓力賀爾蒙會加速毛囊黑色素幹細胞的流失，進而導致頭髮變白。

昔可跑全馬　登太空後骨骼肌肉退化變「大雞腿」

威廉斯2007年時曾在國際太空站（ISS）完成波士頓馬拉松，成為第一位在太空跑完全馬的人，但威廉斯返回地球時，看起來卻明顯顯得很虛弱。報導分析，長時間處於無重力環境，讓威廉斯的骨骼與肌肉明顯退化。太空人每月骨質流失約1%，相當於地球上衰老一年的速度。儘管NASA規定太空人每天需運動2.5小時，以減緩這種退化，但研究顯示，6個月的太空任務仍會導致體力下降50%。

此外，失重也會影響太空人的血液流動，導致心臟變得虛弱，長期下來引發心律不整、血栓等問題。由於體液無法正常往下流動或排出體外，部分太空人還可能罹患「太空靜脈血栓症」（Spaceflight Venous Thrombosis），或是出現臉部浮腫，下肢卻失去體液變細，而看起來像隻「大雞腿」。回到地球後，威廉斯與同伴魏勒摩爾需由擔架抬離太空艙，凸顯重返地球的適應難度。

視力受損、表皮變薄20%　上太空影響如每天吸一包菸

與此同時，長期缺乏重力與陽光也會影響太空人的皮膚健康。研究顯示，太空人在執行太空任務後，表皮會變薄近20%，增加皮膚損傷與延遲癒合的風險。此外，許多太空人回地球後通常會有視力衰退的問題，這與太空飛行導致的眼壓變化有關，甚至可能造成永久性損傷。

太空輻射也是太空人執行長期任務時會面臨的一大風險，因為沒有大氣層保護的太空是高輻射環境，因此太空人在6個月內接受的輻射量是地球的10倍以上，可能提高罹癌風險。NASA研究發現，太空人體內的DNA修復系統也會在完成任務期間處於超負荷運作狀態，對DNA的影響類似於每天吸一包菸。

▲ISS曾公開太空人每天看到16次日出的畫面。

每天經歷16次日出！睡眠品質差　體脂減少5％

儘管威廉斯在去年11月的採訪中透露，自己的體重和上太空時一樣，不過相比於出發前，她的臉頰明顯變得更加凹陷，令人對她的健康狀況深感擔憂。報導稱，太空人通常會有噁心、食慾不振的問題，加上太空食品並不是太可口，因此人們普遍在太空會吃得比較少，導致他們返回地球時，體脂會減少約5%。

與此同時，太空人在ISS的睡眠空間只有一個電話亭大小，附近還有持續運作的幫浦和風扇不斷產生噪音，導致太空人的睡眠品質普遍不佳。此外，太空1天還會出現16次日出，強烈的光線迫使他們不得不戴眼罩入睡，而許多太空人都會有睡眠不足的困擾。報導稱，過去288天都無法睡個好覺，肯定會對威廉斯的免疫力、記憶力、血壓和外貌造成嚴重影響。

▲▼NASA太空人魏勒摩爾（Barry

▲魏勒摩爾（右）和威廉斯（左）滯留太空288天後返回地球，如今正在復健。（圖／翻攝自X）

重返地球後復健45天　NASA補償金才300萬

威廉斯和魏勒摩爾目前正接受為期45天的復健，每天需運動至少2小時，以恢復骨骼與肌肉功能。雖然太空任務造成的「極端老化」影響不可逆，但多數變化可在6個月內恢復。報導揭露，即使威廉斯和魏勒摩爾為了太空任務付出如此巨大的身體代價，但NASA的補償金卻十分微薄。前 NASA太空人科爾曼（Cady Coleman）透露，太空人只能領取基本薪資，並獲得一筆「雜費補貼」，但不會獲得額外加班補助。

威廉斯和魏勒摩爾的年薪約在12.5萬至16.2萬美元（約新台幣413萬至537萬元）之間。報導稱，在太空的9個月，威廉斯和魏勒摩爾可能會收到9.3萬至12.2萬元（約新台幣310萬至402萬元）的薪水，雜費補貼則約為1000美元（約新台幣3.3萬元）。相對於他們的付出而言，這點金錢可說是微乎其微。

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