　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地方媽嗨玩BDSM意外出人命　男遭「保鮮膜膠帶包頭」窒息亡

▲▼ 男女,情侶,夫妻,伴侶。（圖／CFP）

▲女子為客戶提供性服務時意外殺人。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國一名OnlyFans女模答應以11,000美元（約台幣36萬元）的售價，為一名男子提供BDSM性服務，同時將過程拍成影片分享在成人平台上，然而男子卻被人發現遭膠帶和保鮮膜緊緊封住頭部窒息身亡，讓女模面臨謀殺罪指控。

加州警方表示，居住在埃斯孔迪多市(Escondido)的55歲男子戴爾(Michael Dale)，2023年3月透過網路聯繫31歲女子米凱拉(Michaela Brashaye Rylaarsdam)。米凱拉表面上是一名養育3名孩子的平凡家庭主婦，私底下其實和丈夫一起經營脫衣舞孃經紀，同時也在成人平台OnlyFans上表演。

米凱拉向警方表示，雖然她以前從來沒有嘗試過BDSM，仍同意以11,000美元的費用為戴爾提供服務，對方雇用她把人像木乃伊一樣緊緊包起來。

根據起訴文件顯示，受害者2023年4月17日在過程中，嘴巴被膠帶封住，頭上纏著保鮮膜後再用膠帶封住，導致他完全無法呼吸，由於手腳也被緊緊綁住，使得他呼吸困難時無法自行把頭套取下，大約8分鐘後米凱拉才察覺情況不妙，趕緊報警。

戴爾被緊急送醫搶救後，仍於隔日被宣告死亡，死因是腦部缺氧。米凱拉於上月被警方逮捕，並且被指控二級謀殺罪。

警方認為，雖然是受害者主動要求米凱拉提供綑綁服務，但沒有證據能顯示出他有要求讓對方封住他的嘴、阻礙呼吸，所以以殺人罪指控，米凱拉的律師則反駁，米凱拉沒有殺人意圖，事發後也立即報案求救。目前米凱拉被關押在監獄中候審，不得保釋。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 3 0365 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
南港Lalaport停車費出爐！　每小時「200元→60元」
「金髮Yuki」CPR救溺水童遭質疑　中市消防澄清：角度問題
台北70年人氣名店成絕響！　老闆宣布熄燈退休
3歲童洗澡溺斃「金髮Yuki」熱心CPR搶命　家屬質疑亂壓
瑤瑤首爾「蹭吃蹭喝」引韓媒報導！　韓網無情留言
樂天女孩北院舉牌聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？
快訊／惡保母姊妹現身！　民眾怒吼：唯一死刑
金秀賢金賽綸對戰「6大攻防一次看」！　8天說詞互打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度7歲女童食物中毒亡「生前卻遭性侵」　警揭發是鬼父性侵勒死

家門口發現「白色大狗」　4歲女童伸手秒被拖走！父親嚇：是郊狼

給店員求救紙條沒用　女和4歲兒「被丈夫囚禁5年」靠電子信獲救

想買的彩券剛好賣完　女「隨便挑1張刮刮樂」中3千多萬元買房

每天爽吃牛排！女大生全肉食減肥　上廁所發現「馬桶全是血」嚇

女坐男友車上「看後照鏡發現外遇」爆紅　網讚：女人的直覺太強

7歲女童模仿TikTok挑戰　把玩具放微波爐加熱「突然在臉上爆炸」

趁油壓按摩「指侵20多歲女客」！　日本惡狼整骨院長判4年

緬甸「新詐騙園區」外觀曝光！20日本人被消失　疑遭轉移新據點

瑤瑤首爾「蹭吃蹭喝」引韓媒關注！　韓網無情留言：別像乞丐一樣

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

李棟旭街頭「背布偶扭屁股」　只為宣傳新劇..網：笑得好命苦XD

你不敢！理鴻敢　型男律師操刀眾量級家寧「棄媽保寧」聲明　被虧：比特犬都不信

【愛的交流不需要語言】小孫女用手語跟喑啞阿嬤的溝通超暖❤️

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

趁油壓按摩「指侵20多歲女客」！　日本惡狼整骨院長判4年

緬甸「新詐騙園區」外觀曝光！20日本人被消失　疑遭轉移新據點

瑤瑤首爾「蹭吃蹭喝」引韓媒關注！　韓網無情留言：別像乞丐一樣

地方媽嗨玩BDSM意外出人命　男遭「保鮮膜膠帶包頭」窒息亡

土耳其總統「政敵」被捕！　一次抓100人禁示威

比特犬咬人「飼主挨罰11萬」　日本法院判：重大過失傷害

每月100隻被安樂死！英頒「比特犬禁養令」　專家：主要問題是飼主

「3.8億年化石」被扔進垃圾場！　美教授怒告大學：畢生心血沒了

川普苦等1小時才通話！　「大牌普丁」聽說遲到笑了：別管他

北韓精兵「重整戰力」嚇壞烏軍　協助俄軍重奪庫斯克州領土

民眾黨「人民要當家」3／23板橋登場　發「真相DM」盼小草當派報員

說到做到！去年被颱風攪局　LANY宣布：6月重返高雄開唱

趁油壓按摩「指侵20多歲女客」！　日本惡狼整骨院長判4年

「小虎day」佔領高雄！攜手青年局推聯名商品　首創打狗府宮廟帽

南港Lalaport明開幕停車費出爐！每小時「200元→60元」降價2倍

家寧IG刪精品文藏玄機？切割媽媽被揪疑點急移除　網諷：理財大師

牙痛不一定是牙出問題！工程師痛半年「才知是鼻竇炎作祟」

一票年輕人靠自己買北市房「職業曝」！專家驚：傳產比例好少

網友誘騙投資期貨暴利　女誤信下載APP投資...慘被騙900萬

陸15歲學生一眼認出「千年銅鏡」有異　陸博物館：感謝糾錯！已改正

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

國際熱門新聞

女教練「爆乳壓臉」片瘋傳！ 　百萬網友喊報名

研究：口交會吸入病毒　進入大腦恐害失智

日22歲男大生「搭夜巴」遭鄰座阿伯性侵！

專家曝「3大網購惡習」恐成盜刷目標！

美46歲死囚氮氣處決　吸19分鐘全身抽搐亡！

俄方同意換俘、針對能源設施停火30天

黃仁勳GTC大會難救股價　美股收黑260點

普丁耍大牌？川普苦等1小時才通話

川普公開8萬頁「甘迺迪遇刺案」機密文件

瑤瑤「蹭吃蹭喝」引韓媒關注！　網：像乞丐

俄羅斯威脅進逼！　波蘭、波羅的海三小國宣布：退出渥太華公約

爆奶女星被男粉包圍　大喊：不要碰我

NASA太空人成功重返地球「要先學走路」

中韓海上對峙！中國海警「持刀威脅」韓船

更多熱門

相關新聞

3.8億年化石扔進垃圾堆　教授怒告大學

3.8億年化石扔進垃圾堆　教授怒告大學

美國環境科學教授、古生物學家貝克（Martin Becker），把自己任職的大學告上法院，他指控校方疏忽與瀆職，未能妥善運送一批3.8億年歷史的化石，導致包裹落入垃圾掩埋場，也毀了自己的畢生研究心血。

普丁耍大牌？川普苦等1小時才通話

普丁耍大牌？川普苦等1小時才通話

對等關稅來了　美財長：4月2日收數字

對等關稅來了　美財長：4月2日收數字

川普公開8萬頁「甘迺迪遇刺案」機密文件

川普公開8萬頁「甘迺迪遇刺案」機密文件

普丁通話川普90分鐘　5大重點一次看

普丁通話川普90分鐘　5大重點一次看

關鍵字：

犯罪性服務窒息OnlyFansMichaela Brashaye Rylaarsdam加州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘

Andy「IG突更新」bye了家寧！網喊：真的放下了

快訊／GD確定要來台灣了！ 　台北小巨蛋連唱2天

淫教練性侵猥褻球員90次！偷拍34片

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！

家寧切割！老粉秒懂「Andy不會上新片」　曝關鍵原因

「通寧王」神預言棄母保寧　Joeman出手了

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了

恐再探4℃　下波變天時間曝

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」

網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：很強欸

玖壹壹春風遭爆「旅館密會楊千霈」回應了！

接家寧案子被洗版　家寧律師發聲了

更多

最夯影音

更多

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面