地方媽嗨玩BDSM意外出人命　男遭「保鮮膜膠帶包頭」窒息亡

▲女子為客戶提供性服務時意外殺人。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國一名OnlyFans女模答應以11,000美元（約台幣36萬元）的售價，為一名男子提供BDSM性服務，同時將過程拍成影片分享在成人平台上，然而男子卻被人發現遭膠帶和保鮮膜緊緊封住頭部窒息身亡，讓女模面臨謀殺罪指控。

加州警方表示，居住在埃斯孔迪多市(Escondido)的55歲男子戴爾(Michael Dale)，2023年3月透過網路聯繫31歲女子米凱拉(Michaela Brashaye Rylaarsdam)。米凱拉表面上是一名養育3名孩子的平凡家庭主婦，私底下其實和丈夫一起經營脫衣舞孃經紀，同時也在成人平台OnlyFans上表演。

米凱拉向警方表示，雖然她以前從來沒有嘗試過BDSM，仍同意以11,000美元的費用為戴爾提供服務，對方雇用她把人像木乃伊一樣緊緊包起來。

Read more here: https://t.co/NbgOBVxHxp — Daily Mail Online (@MailOnline) March 18, 2025

根據起訴文件顯示，受害者2023年4月17日在過程中，嘴巴被膠帶封住，頭上纏著保鮮膜後再用膠帶封住，導致他完全無法呼吸，由於手腳也被緊緊綁住，使得他呼吸困難時無法自行把頭套取下，大約8分鐘後米凱拉才察覺情況不妙，趕緊報警。

戴爾被緊急送醫搶救後，仍於隔日被宣告死亡，死因是腦部缺氧。米凱拉於上月被警方逮捕，並且被指控二級謀殺罪。

警方認為，雖然是受害者主動要求米凱拉提供綑綁服務，但沒有證據能顯示出他有要求讓對方封住他的嘴、阻礙呼吸，所以以殺人罪指控，米凱拉的律師則反駁，米凱拉沒有殺人意圖，事發後也立即報案求救。目前米凱拉被關押在監獄中候審，不得保釋。