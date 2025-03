搭完雲霄飛車頭超痛！美22歲男突然昏倒　送醫隔天「腦傷死亡」

▲男子搭完雲霄飛車突然死亡。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國加州一名22歲男子前往洛杉磯知名遊樂園六旗魔法山(Six Flags Magic Mountain)遊玩,身體原本十分健康的他,搭乘雲霄飛車後突然頭痛,沒多久就昏倒失去意識,送醫後隔天因嚴重腦損傷死亡,家屬認為是遊樂設施導致案件,決定提告。

剛從大學畢業的22歲男子霍利(Christopher Hawley),2022年6月23日和弟弟、表弟一起去六旗魔法山遊樂園遊玩,然而他搭乘完雲霄飛車設施The X2 rollercoaster後,身體突然不適、昏迷。

Anne and William Hawley claim the X2 roller coaster at Six Flags Magic Mountain caused the fatal brain injury of their son, Christopher. https://t.co/MiC4R2C9V5