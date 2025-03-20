搭完雲霄飛車頭超痛！美22歲男突然昏倒　送醫隔天「腦傷死亡」

▲男子搭完雲霄飛車突然死亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名22歲男子前往洛杉磯知名遊樂園六旗魔法山(Six Flags Magic Mountain)遊玩，身體原本十分健康的他，搭乘雲霄飛車後突然頭痛，沒多久就昏倒失去意識，送醫後隔天因嚴重腦損傷死亡，家屬認為是遊樂設施導致案件，決定提告。

剛從大學畢業的22歲男子霍利(Christopher Hawley)，2022年6月23日和弟弟、表弟一起去六旗魔法山遊樂園遊玩，然而他搭乘完雲霄飛車設施The X2 rollercoaster後，身體突然不適、昏迷。

Anne and William Hawley claim the X2 roller coaster at Six Flags Magic Mountain caused the fatal brain injury of their son, Christopher. https://t.co/MiC4R2C9V5 — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) March 18, 2025

訴狀文件中顯示，霍利3人搭乘雲霄飛車快到終點時，雲霄飛車突然猛烈停下來，差點把3人都震出座位，弟弟與表弟注意到霍利下車時似乎站不太穩，一路都緊緊抓著欄杆，他對2人說自己頭很痛，沒多久就突然倒地。

霍利緊急送醫檢查發現大面積顱內出血，隔天就不幸身亡，驗屍官認為他的死因與「遊樂設施事故所造成的嚴重腦損傷」有關。死者家屬正在對遊樂園提出訴訟，並要求1,000萬美元（約台幣3億元）賠償，目前正在等待遊樂園設施安全調查報告結果。