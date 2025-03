機場文件沒準備好　女主人直接把「小白狗丟馬桶淹死」自己登機

▲女子把狗丟馬桶淹死。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名女子因為沒有準備好文件,使得隨行的寵物犬無法一起登機,狠心的她竟然在機場女廁中把狗淹死,自己獨自搭上了班機,惡行後來被機場員工發現報警。

佛州奧蘭多警方去年12月16日接到報告前往機場,在女廁馬桶中發現一隻被淹死的寵物犬,後來對57歲女子勞倫斯(Alison Agatha Lawrence)發出逮捕令。

JUST IN: Woman accused of drowning dog in Orlando International Airport bathroom before boarding flight



Alison Agatha Lawrence was reportedly trying to board a flight but didn’t have the right paperwork to allow the dog to board and couldn’t take it



She is charged with animal… pic.twitter.com/7MhAJbd5jE