機場文件沒準備好　女主人直接把「小白狗丟馬桶淹死」自己登機

▲女子把狗丟馬桶淹死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子因為沒有準備好文件，使得隨行的寵物犬無法一起登機，狠心的她竟然在機場女廁中把狗淹死，自己獨自搭上了班機，惡行後來被機場員工發現報警。

佛州奧蘭多警方去年12月16日接到報告前往機場，在女廁馬桶中發現一隻被淹死的寵物犬，後來對57歲女子勞倫斯(Alison Agatha Lawrence)發出逮捕令。

JUST IN: Woman accused of drowning dog in Orlando International Airport bathroom before boarding flight



Alison Agatha Lawrence was reportedly trying to board a flight but didn’t have the right paperwork to allow the dog to board and couldn’t take it



She is charged with animal… pic.twitter.com/7MhAJbd5jE — Unlimited L's (@unlimited_ls) March 19, 2025

證據指出，勞倫斯本來計畫帶著寵物犬登機，然而因為沒有準備好相關文件，使得她無法帶著寵物，結果她完全沒有打電話找人幫忙帶狗回家，也沒有錯過班機，而是選擇在女廁淹死小狗。

勞倫斯18日在克萊蒙市(Clermont)的家中被逮捕，被指控一項虐待動物重罪，關押在萊克郡(Lake)監獄中，保釋金為5,000美元（約台幣16萬元）。鄰居聽聞消息難過表示，難怪感覺好久沒看到帶著小白狗的勞倫斯，沒想到竟然發生這樣的事件。