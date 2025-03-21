人類2029登火星　馬斯克預測：20年內將有100萬人住在火星

▲馬斯克說，人類首次登陸火星的可能時間點就在2029年 。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國科技億萬富豪馬斯克（Elon Musk）大膽預測，人類將於20年內在火星建立自給自足的城市，屆時將有100萬人住在火星。他也說，人類首次登陸火星的可能時間點就在2029年。

馬斯克在接受參議員克魯茲（Ted Cruz）等人採訪期間，闡述對人類在火星生活的目標。馬斯克表示，一旦文明滅亡，火星上的居民能夠自給自足而非仰賴地球物資是至關重要的事。

馬斯克說，「我們要盡快在火星建立自給自足的城市，這是火星城市能夠持續發展繁榮的關鍵門檻，即便來自地球的補給船停飛、即便地球發生了什麼事，也許不是三戰，文明可能在一聲巨響之中消逝。這是文明的門檻，一旦跨越，文明可能的壽命將會大大延長」。

馬斯克也稱，為了讓火星城市自給自足，地球上的產業基礎都要在火星上重建，且火星環境十分惡劣，首先要打造的是居住艙，而居住艙的結構很有可能是類似玻璃穹頂的東西。

當被問及在火星上發現外星生命或是外星生命的證據時，馬斯克稱，「我不覺得我們會發現外星人，但我們可能找到早已消亡的外星文明遺跡，這是有可能的，或許也會找到地底下的微生物生命。」