急凍-30°C！義大利麵瞬間冰封「漂浮半空中」　800萬人看傻

▲近-30°C低溫讓義大利麵「漂浮半空中」。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國遭遇強烈冬季暴風雪，截至25日至少7人喪生、逾80萬戶家庭斷電、各地交通大亂。位於上中西部的明尼蘇達州出現將近-30°C的極端低溫，一盤「懸空義大利麵」的畫面，更在社群媒體上引發熱議。

急凍近-30°C 義大利麵奇蹟懸浮

明尼蘇達州明尼亞波里斯（Minneapolis）氣象主播麥克德梅德（Jennifer McDermed）在社群平台分享影片，一盤義大利麵在-29°C的戶外瞬間凍結成冰，叉子直挺挺插在麵條上而未落下，迅速引爆熱議，點閱數逼近800萬次。

明尼亞波里斯當天清晨氣溫降至-29°C，體感溫度更驟降至-43°C。美國網友們紛紛留言，「我在紐約東岸，周日我也要試試看。」另一位密西根州女性實驗後發現，她的義大利麵放在戶外，20分鐘後就凍結成型。

Minneapolis reached a low of -21°F and a wind chill of -45°F this morning! Ouch! Obviously I had to do the pasta experiment ???? pic.twitter.com/RuQkCb7ACY — Jennifer McDermed (@McDermedFox9) January 23, 2026

恐怖暴風雪釀災 至少7死交通大亂

這場暴風雪影響範圍從德州一路延伸至美國東北邊的新英格蘭地區，全美近半數州份已宣布進入緊急狀態，超過1.4億人可能受到影響，各地學校停課、道路封閉，參議院原定26日晚間的投票也緊急喊停。

值得注意的是，德州、路易斯安那州、田納西州等南方州份的氣溫比季節均溫低了15至20°C，這些地區通常氣候溫暖，極端低溫相當罕見。

▲▼紐約市布魯克林一片白茫茫。（圖／路透）



根據追蹤網站poweroutage.us統計數據，截至25日下午斷電戶數已突破80萬戶。航班追蹤系統FlightAware則顯示，超過1.1萬個航班被迫取消。加拿大同樣遭受大雪襲擊，數百個航班取消，安大略省預計降雪量將達15至30公分。

此外，死亡案例也持續增加，路易斯安那州至少2人失溫身亡。德州、田納西州與堪薩斯州也通報多起與暴風雪相關的死亡案例。

極地渦旋釀災 最危險的是冰

氣象專家警告，這場暴風雪最大危險之一就是冰凍現象，可能造成樹木受損、電線倒塌，讓道路變得極度危險。維吉尼亞和肯塔基州當局已處理數百起道路事故。

國家氣象局（NWS）氣象學家桑托雷利（Allison Santorelli）告訴CBS新聞，「積雪和冰的融化速度將會非常非常緩慢，短期內不會消失，這將阻礙任何復原工作。」

▼堪薩斯州也下起大雪。（圖／達志影像／美聯社）



根據氣象專家說法，這次暴風雪是由極地渦旋（Polar Vortex）引起，因為風力減弱而不穩定並且一路南下。但冷空氣遇到南方暖濕空氣後，空氣上升便形成了氣旋，也就是風暴鋒面。

這次的暴風雪正朝著北邊與東邊推進，預計27日離開加拿大海洋省份，但隨後會留下更寒冷的空氣。天氣預報顯示，廣泛大雪、雨雪和凍雨可能持續數日，繼續影響約1.8億美國人，超過全國人口的一半，而這種危險低溫恐將持續到2月初。