　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

急凍-30°C！義大利麵瞬間冰封「漂浮半空中」　800萬人看傻

▲▼ 急凍-30°C！義大利麵瞬間冰封「漂浮半空中」　800萬人看傻 。（圖／翻攝X）

▲近-30°C低溫讓義大利麵「漂浮半空中」。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國遭遇強烈冬季暴風雪，截至25日至少7人喪生、逾80萬戶家庭斷電、各地交通大亂。位於上中西部的明尼蘇達州出現將近-30°C的極端低溫，一盤「懸空義大利麵」的畫面，更在社群媒體上引發熱議。

急凍近-30°C　義大利麵奇蹟懸浮

明尼蘇達州明尼亞波里斯（Minneapolis）氣象主播麥克德梅德（Jennifer McDermed）在社群平台分享影片，一盤義大利麵在-29°C的戶外瞬間凍結成冰，叉子直挺挺插在麵條上而未落下，迅速引爆熱議，點閱數逼近800萬次。

明尼亞波里斯當天清晨氣溫降至-29°C，體感溫度更驟降至-43°C。美國網友們紛紛留言，「我在紐約東岸，周日我也要試試看。」另一位密西根州女性實驗後發現，她的義大利麵放在戶外，20分鐘後就凍結成型。

恐怖暴風雪釀災　至少7死交通大亂

這場暴風雪影響範圍從德州一路延伸至美國東北邊的新英格蘭地區，全美近半數州份已宣布進入緊急狀態，超過1.4億人可能受到影響，各地學校停課、道路封閉，參議院原定26日晚間的投票也緊急喊停。

值得注意的是，德州、路易斯安那州、田納西州等南方州份的氣溫比季節均溫低了15至20°C，這些地區通常氣候溫暖，極端低溫相當罕見。

▲▼美國暴風雪，紐約市布魯克林雪景。（圖／路透）

▲▼紐約市布魯克林一片白茫茫。（圖／路透）

▲▼美國暴風雪，紐約市布魯克林雪景。（圖／路透）

根據追蹤網站poweroutage.us統計數據，截至25日下午斷電戶數已突破80萬戶。航班追蹤系統FlightAware則顯示，超過1.1萬個航班被迫取消。加拿大同樣遭受大雪襲擊，數百個航班取消，安大略省預計降雪量將達15至30公分。

此外，死亡案例也持續增加，路易斯安那州至少2人失溫身亡。德州、田納西州與堪薩斯州也通報多起與暴風雪相關的死亡案例。

極地渦旋釀災　最危險的是冰

氣象專家警告，這場暴風雪最大危險之一就是冰凍現象，可能造成樹木受損、電線倒塌，讓道路變得極度危險。維吉尼亞和肯塔基州當局已處理數百起道路事故。

國家氣象局（NWS）氣象學家桑托雷利（Allison Santorelli）告訴CBS新聞，「積雪和冰的融化速度將會非常非常緩慢，短期內不會消失，這將阻礙任何復原工作。」

▼堪薩斯州也下起大雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國暴風雪，堪薩斯州雪景。（圖／達志影像／美聯社）

根據氣象專家說法，這次暴風雪是由極地渦旋（Polar Vortex）引起，因為風力減弱而不穩定並且一路南下。但冷空氣遇到南方暖濕空氣後，空氣上升便形成了氣旋，也就是風暴鋒面。

這次的暴風雪正朝著北邊與東邊推進，預計27日離開加拿大海洋省份，但隨後會留下更寒冷的空氣。天氣預報顯示，廣泛大雪、雨雪和凍雨可能持續數日，繼續影響約1.8億美國人，超過全國人口的一半，而這種危險低溫恐將持續到2月初。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆
孫生媽偷精品包被逮　辯「眼睛剛開刀看不到」
拒選舉！爬101掀模仿效應　賈永婕喊話放棄：愚蠢又不帥
北海道大雪癱瘓！新千歲機場人潮塞爆　JR復駛排隊人龍100公
Keanna爆料錄音室「抽大X做愛」　陳芳語怒告吞敗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台男「柬埔寨運毒」躲警自撞身亡！車禍現場曝　3台陸同夥落網

開嗆川普？　委內瑞拉代理總統怒喊「受夠美國指令」

日14歲少女濫藥當街抽搐！東京1處成逃家聚集地　她持600顆安眠藥

照X光閉眼「下面怪怪的」　睜眼竟在錄影！牙助6年偷拍數百女病患

北海道大雪癱瘓！新千歲機場人潮塞爆　JR復駛排隊隊伍100公尺

急凍-30°C！義大利麵瞬間冰封「漂浮半空中」　800萬人看傻

日本卡車「失控衝破平交道」撞上電車！車體斷兩截　司機慘死

機密文件曝！伊朗2天血腥鎮壓3.6萬死　「闖醫院補槍」處決患者

高市早苗「積極考慮與習近平直接對話」！　諾選舉失敗將請辭

火燒熟睡街友！泰3屁孩「手機錄影炫耀」　年紀最小才9歲

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

台男「柬埔寨運毒」躲警自撞身亡！車禍現場曝　3台陸同夥落網

開嗆川普？　委內瑞拉代理總統怒喊「受夠美國指令」

日14歲少女濫藥當街抽搐！東京1處成逃家聚集地　她持600顆安眠藥

照X光閉眼「下面怪怪的」　睜眼竟在錄影！牙助6年偷拍數百女病患

北海道大雪癱瘓！新千歲機場人潮塞爆　JR復駛排隊隊伍100公尺

急凍-30°C！義大利麵瞬間冰封「漂浮半空中」　800萬人看傻

日本卡車「失控衝破平交道」撞上電車！車體斷兩截　司機慘死

機密文件曝！伊朗2天血腥鎮壓3.6萬死　「闖醫院補槍」處決患者

高市早苗「積極考慮與習近平直接對話」！　諾選舉失敗將請辭

火燒熟睡街友！泰3屁孩「手機錄影炫耀」　年紀最小才9歲

吳思瑤酸黃國昌「畢業作」不忍卒睹　第一條就漏字：少戰字是怯戰嗎？

攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆

東森集團推全員AI升級　能力鑑別「通過率達95%」

花蓮市配合國家清潔週！大宗廢棄物登記暴增　總清運量首度破萬

金氏世界紀錄「最長壽動畫」！《海螺小姐》台灣電視台首播

台男「柬埔寨運毒」躲警自撞身亡！車禍現場曝　3台陸同夥落網

高雄應援「水舞秀落空」粉絲道歉了！利特現身安慰：不是你們的義務

綠黨團：民眾黨自提軍購條例非紅供應鏈、台灣之盾全刪　還有錯漏字

獨／外國媽不坐月子、經期爽吃冰OK？老外中醫師搖頭曝「差異」

被CNN評選為「日本最美31處風景」　123座蜿蜒鳥居長廊超壯觀

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

國際熱門新聞

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

美護理師遭執法員擊斃　影曝光打臉官方

農夫挖出千年寶藏　獲國家天價回饋

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

華郵：張又俠涉將「核武機密」洩露給美國

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」

致死率75%！印度爆立百疫情　5人確診1死

即／菲渡輪「滿載350人」沉沒　釀至少7死

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

解放軍副主席張又俠落馬　台海短期恐更穩定

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

北韓國防相「碰觸金主愛」　金正恩恐震怒

北海道大雪！機場7000人滯留　巴士JR全停駛

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

更多熱門

相關新聞

北極冷空氣強襲　日本數十航班停飛

北極冷空氣強襲　日本數十航班停飛

來自北極的冷空氣造成強烈寒流，席捲俄羅斯東部、亞洲甚至東歐。俄羅斯遠東遭遇60年來最大降雪，積雪高度厚達數公尺，幾乎陷入癱瘓。中國與日本多地交通大亂，上海罕見飄起大雪，日本西北部數十個航班停飛。

不是找死！戰鬥民族「集體瘋跳樓」

不是找死！戰鬥民族「集體瘋跳樓」

逾700航班取消　歐洲暴風雪7死交通亂

逾700航班取消　歐洲暴風雪7死交通亂

人被吹趴！北海道二世谷遇暴風雪

人被吹趴！北海道二世谷遇暴風雪

南韓「體感-20度」！日本迎暴風雪

南韓「體感-20度」！日本迎暴風雪

關鍵字：

極地氣旋暴風雪極端低溫

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面