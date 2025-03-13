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快訊／歐盟對美開徵威士忌50％關稅　川普放話「葡萄酒徵200％」回敬

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普13日表示，如果歐盟不取消新徵的280億美元的關稅，美國將對歐盟國家的葡萄酒、香檳等酒精產品徵收200%關稅。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普對所有進口鋼鐵及鋁加徵25%關稅生效後，歐盟隨即宣布4月起對美國包含遊艇、威士忌與機車等價值280億美元（約新台幣9234億元）商品加徵關稅，其中威士忌甚至徵到50％。對此，川普13日發出警告，歐盟若不取消這項關稅，美國將對歐盟國家的葡萄酒、香檳等酒精產品徵收200%關稅。

川普13日在社群平台Truth Social表示，歐盟是世界上最具敵意、最具剝削性的稅務機構之一，成立的唯一目的就是佔美國的便宜，歐盟近日還對美國的威士忌徵收了50%巨額關稅，「如果不立刻取消這項關稅，美國很快會對法國及其他歐盟國家的葡萄酒、香檳等酒精產品徵收200%關稅，這對美國的葡萄酒和香檳產業來說是一件好事」。

歐盟執委會12日表示，為了回應美國針對鋼、鋁徵收的25%關稅，歐盟4月起將開始對美國輸歐的遊艇、威士忌、機車、農產品、家具及其他生活用品等價值280億美元（約9228.8億元新台幣）的商品加徵或新徵關稅，但也表示一切都還可以協商。

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