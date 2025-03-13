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波蘭總統公開呼籲：美國應在波蘭境內「部署核彈頭」

▲▼ 波蘭現任總統杜達（Andrzej Duda）。（圖／路透）

▲杜達呼籲川普在波蘭部署核彈頭（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）呼籲美國總統川普，把存放在西歐或美國的核彈頭，重新部署至波蘭領土之上。《金融時報》指出，這番發言旨在遏止未來可能的俄羅斯入侵，卻恐怕被莫斯科視為高度挑釁。

杜達受訪時說，「北約邊界1999年往東移動，所以26年之後，北約基礎設施也應該向東轉移。對我而言，這是顯而易見的。我認為，不僅僅是時候到了，也因為如果那些武器已經在這裡，將會更加安全。」他還宣稱，最近已與川普的烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）討論過這個提議。

杜達指出，川普可以決定要把美國核彈頭部署在哪裡。他也指出，2023年普丁宣布，把俄羅斯戰略核武移往白俄羅斯時「甚至沒有猶豫」，「他們沒有徵求任何人的允許。」

▲▼ 美國總統川普、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜達相信川普會信守承諾，維持駐波蘭美軍。（資料照／達志影像／美聯社）

杜達身為波蘭總統，也是該國武裝部隊的最高指揮官。他贊同總理圖斯克（Donald Tusk）的看法，也就是如果法國總統馬克宏把「核子保護傘」擴大至其他歐洲盟友，波蘭將能夠獲得更好的保護，但不認為波蘭可以自行發展核武，並稱這可能需要耗費數十年。

杜達相信川普將信守承諾、維持駐波蘭美軍，並且不認為美國總統對莫斯科特別友善，而是策略性地與烏俄雙方交涉，「這不是微妙的外交，這是一場艱難的遊戲」，「目前沒人能夠阻止這場戰爭，所以讓我們給川普總統一個機會吧。」

冷戰期間，波蘭的共產政權曾經安置蘇聯核彈頭，但若如今在美國控制下，把此類武器存放在俄羅斯邊境附近，可能被莫斯科視為嚴重威脅。杜達關於核武的呼籲，凸顯波蘭與該地區國家日益增長的憂慮，他們擔心俄羅斯在這場由川普斡旋、與烏克蘭的和平談判中，反而強化了實力。

 
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