俄軍恐耗「118年」才能占領烏克蘭！　智庫專家曝慘況

▲華府智庫專家指出，俄羅斯的處境也很糟糕。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

美烏總統2月底在白宮會晤時，川普宣稱基輔贏不了戰爭，而且處境非常糟糕。如今雜誌《大西洋月刊》（The Atlantic）訪問專家指出，「俄羅斯的處境也很糟糕，或許更加痛苦」，如果按照現在的速度推進，必須耗時118年，才能控制整個烏克蘭。

《大西洋月刊》指出，俄羅斯去年在烏克蘭進展緩慢，數以萬計、甚至數十萬的士兵傷亡，整個機械化師被毀，換來的烏克蘭領土卻只比美國羅德島（約4000平方公里、14.7個台北市）略大一些，「俄羅斯並未獲勝，按照目前速度，俄羅斯將在118年後控制整個烏克蘭。」

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析師巴羅斯（George Barros）表示，在頓內茨克一個主要作戰區，俄方「損失大約500輛戰車與1000輛裝甲運兵車，大約每移動10公里，就會失去一個師」，最近還被觀察到，使用騾子代替機械化設備。美軍也有在叢林或崎嶇地形使用騾子的規範，但在烏東平原上使用這些動物，意味著絕望。

▲俄羅斯招募新兵的能力，被形容為「完全崩潰」。（圖／路透）



巴羅斯還指出，俄羅斯招募新兵的能力「完全崩潰」。普丁仰賴傭兵、罪犯兵、願意為了豐厚獎金上戰場的窮人，他與人民之間就像簽署了一份微妙的社會契約，「我不會強迫你去烏克蘭打仗，而是付錢讓你去烏克蘭打仗。」

其中，俄羅斯各州負責招募活動，薩馬拉州（Samara）更提供高達3.6萬美元的獎金，相當於一入伍就拿到2、3年的薪資，還不包括其他福利。不過，在一個像俄羅斯一樣的貧窮國家，大把大把分發盧布，正是絕望的表現。

巴羅斯指出，2022年，所有分析師都假設，俄羅斯擁有更精良的軍事裝備，與烏克蘭相比，能夠更好地應付長期拖延戰，「這個假設已經失效了。現在，延長衝突對俄羅斯人的傷害，實際上比對烏克蘭人的傷害更大。」

▲烏俄戰爭2022年2月爆發以來，已經持續將近3年。（圖／路透）



儘管川普認為，這場戰爭終將以一場協議結束，而如今烏俄雙方每天都在經歷殺戮，那麼何不現在就簽署和平協議，「讓100萬俄羅斯人和烏克蘭人幸免於難。」

不過，烏克蘭一直在為國家存亡與獨立性而戰。他們似乎認為，如果俄羅斯按照現在的速度奪取其領土，終將耗盡人力、戰車、金錢與士氣。如果基輔被迫堅守下去，忍受更多死亡與破壞1年以上，儘管處境令人擔憂，但卻不是注定失敗的一方。