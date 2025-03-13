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顛覆全球秩序！川普「就職50天」掏空美國80年　盟友陷危機難拾信任

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普宣誓就職短短50天，為全球國際局勢與地緣政治帶來巨大轉變。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普在宣誓就職後的短短50天以內，對美國與全球秩序帶來巨大變革！他的決策顛覆了美國自二戰以來80年間在建立國際體系時付出的努力，為盟友、地緣政治平衡以及全球經濟構成深遠影響。儘管他未正式提供明確戰略規劃，卻在俄烏戰爭、國際盟友關係與全球軍事佈局等方面做出重大調整，使美國外交立場發生劇烈轉變。

美媒《紐約時報》資深記者桑格（David Sanger）主要撰寫關於總統、國家安全的新聞報導，曾有採訪6任美國總統的經驗，最近他親自撰文，怒批川普宣誓就職總統後為美國帶來的巨大層面影響與改變，包括覬覦盟國領土、在俄烏戰爭的立場上與盟友唱反調，導致盟友之間互信關係破裂、難以修復。

首先，川普對俄烏戰爭的態度出現根本性轉變。他不僅中斷了對烏克蘭的武器援助，還限制美國商業衛星向烏軍提供情報，此舉讓基輔當局在戰場上的處境更加艱難。外界分析，認為此決定部分源於川普與烏克蘭總統澤倫斯基的私人矛盾；另一方面，則顯示出川普質疑，美國是否應繼續參與歐洲安全事務。同時，美國在聯合國安理會的投票與俄羅斯、朝鮮一致，反對一項將莫斯科定義為侵略者的決議，這一舉動令傳統盟友震驚。

在盟友關係方面，美國在聯合國安理會的投票，竟與俄羅斯、北韓（朝鮮）保持一致，而川普對北約（NATO）的態度進一步動搖歐洲國家的信心。他公開批評北約成員國「是美國經濟的吸血蟲」，並威脅對歐洲進口商品加徵關稅，促使法國考慮擴展其核保護傘，波蘭甚至開始討論自主發展核武器。

長期以來作為北約安全核心的美國，如今被視為不再可靠，導致歐洲各國被迫加強自主防衛能力。

此外，川普重新評估美國在全球的戰略影響力，提出對格陵蘭島、巴拿馬運河，甚至是盟友兼鄰國加拿大的控制權問題，引發國際高度關注。儘管外界一開始視其為誇張言論，但隨著美國政府內部開始討論相關計劃，國際社會意識到川普可能認真考慮此事。

美國國內政策的變革同樣劇烈。美國國際開發署（USAID）在川普政府的干預下迅速解散，這一機構曾是美國推動全球軟實力的重要工具，如今被視為「自由主義與腐敗的溫床」，遭到削弱、甚至取消。

對於美國在全球影響力的重新定義，川普政府內部的政策制定者試圖賦予新的邏輯。例如，美國國務卿盧比歐聲稱，美國此舉意在削弱俄中聯盟，然而目前沒有證據顯示這一策略正在發揮作用。

儘管川普的支持者認為，他的決策有助於減輕美國全球承擔的負擔，並將資源集中於國內，但歷史學家和外交專家普遍擔憂，這50天的政策變革可能對美國在國際體系中的地位造成難以逆轉的衝擊。川普是否能夠徹底重塑美國的外交格局，仍有待時間驗證，但可以確定的是，國際秩序已進入一個動盪與不確定的新時代。

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