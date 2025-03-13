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川普與台積電「誰更有籌碼」？　法智庫專家：台灣握有3強牌

▲▼台積電,TSMC。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電在全球半導體市場佔有的關鍵地位，被譽為台灣「護國神山」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

台積電（TSMC）宣布在美投資1000億美元（約新台幣3兆2814億元），引發各界對於台美戰略關係、半導體布局等疑慮。法國智庫「蒙田研究所」資深研究員杜懋之（Mathieu Duchatel）卻認為，在這場與白宮的博弈之中，台灣依然握有好牌，包括技術領先、戰略布局時間點、美國對台灣的高度依賴等。

杜懋之以「台積電，美國的經濟戰利品？」為題指出，台積電被稱為台灣的「護國神山」，也被視為一間「擁有美國DNA的企業」，因其高層大多來自美國頂尖大學及企業。例如，創辦人張忠謀與執行長魏哲家曾任職德州儀器（Texas Instruments），前董事長劉德音畢業於加州大學柏克萊分校（UC Berkeley），主要客戶包括蘋果、輝達、超微等，也都是美國公司。

這種與美國的聯繫，既是台灣的戰略資產，也是潛在風險，因為它一方面能夠強化台灣對抗中國的能力，一方面引發關鍵產業被迫外移的擔憂。

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲川普與魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

不過，杜懋之首先指出，台積電依然保有技術優勢，大幅領先ASML、三星、中芯國際等競爭對手，尤其是環繞閘極（GAA）的製程與專利。此外，台積電預計2026年推出A16製程，可望突破2奈米門檻，同時加大投資CoWoS技術研發，並且擴大與日本的產業合作。

其次，時間點至關重要。種種跡象顯示，台灣政府與台積電之間可能存在戰略協調，而3日宣布的投資案，確實是台灣為了維持與美關係的戰略部署之一。隨著川普政府改變對烏政策，使得基輔「無牌可打」，台灣似乎選擇「率先出牌」，以確保優勢與利益。

台灣經濟部1月批准台積電在亞利桑那州設立2奈米製程生產線，一改過去20年以來、台灣本土晶片製造技術必須領先海外工廠2世代的嚴格要求。魏哲家與川普共同宣布的部分投資，可能來不及在川普第2任期內實現，「即使美國建廠計畫全部完成，到了2030年，台積電仍只有20%先進產能位於美國」，也就是說，台灣仍將是台積電的技術核心。

▲▼台積電美國亞利桑那州廠區最新進度。（圖／台積電提供）

▲台積電亞利桑那州廠施工畫面。（資料照／台積電提供）

最後，2025年起，台積電新竹、台南、高雄廠區，將開始大規模提升2奈米技術產能，預計川普2028年任期結束時，蘋果與輝達仍將依賴台灣供應晶片。屆時，台灣在2奈米生產的壟斷地位，可望到達到巔峰。

如果到了2028年，美國對2奈米及3奈米半導體加徵關稅，美國企業將別無選擇，只能自行吸收成本，因為屆時這些製程仍無法在美國量產。不過，台灣也有一些人士認為，美國企業可能聯手施壓台積電，降低利潤率，利用市場主導地位，分擔這些額外成本。

杜懋之認為，真正關鍵在於，台灣願意付出多大代價，鞏固美台聯盟關係？台積電是否會因為美方壓力，放棄技術領先地位？一些觀點認為，這可能導致無法挽救的技術轉移，但也有人認為，長遠來看，這能夠強化台灣的影響力，「不論如何，台積電和台灣仍然擁有強大的『底牌』，可以保持其技術領先地位，避免被削弱。」

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