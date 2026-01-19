韓國又爆《熔爐》案！19名身障女遭要求「叫爸爸」　院長摸褲硬上

▲長照機構院長要求受害女性「叫爸爸」，深入褲檔撫摸生殖器性侵。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川某長照機構爆發大規模性侵事件，受害者多達19人，皆為30至60多歲的女性，受害情形堪比過去南韓電影《熔爐》，19名女性身心障礙人士慘遭院長性侵，院長要求受害女性稱呼他為「爸爸」，強化其支配形象後，再強行將手指放入被害女性褲檔，滿足其淫慾。

根據韓媒《周刊朝鮮》，爆發多名身心障礙女性遭到院長性侵的長照設施，為位於仁川市江華郡的「彩緞院」（색동원，暫譯），主要收治重症身心障礙人士。警方今（19）日指出，首爾警察廳女性青少年犯罪搜查科已依涉及強姦、性騷障礙人士的罪名，將院長A某立案調查。

據悉，警方去年3月掌握相關情資後，去年3月進行調查，接著於該年9月執行扣押搜索，在找出明確受害的女性後，進行後續的相關調查，並將這些受害女性實施保護安置。

▲院長多選擇房間、沙發、2樓咖啡廳進行性侵。（示意圖，非本人／VCG）

在江華郡廳（當地政府）的委託下，某大學研究小組針對這些受害女性於去年12月完成「彩緞院入住者深層調查報告書」，警方將以此份報告書為基礎，從事後續的偵查工作。

韓媒《中央日報》獨家取得這份報告書，截至去年9月，參與調查的受害女性多達19人，包括17名入院者與2名已出院者。針對能夠清楚表達意識的受害女性，研究團隊優先詢問其遭受性侵的經過，至於其他無法表達意識的人，則透過小遊戲、繪畫、照片等專門方法調查受害經過。

年約40多歲的受害人B某表示，「院長想對我進行性方面的碰觸」、「雖然我有說『不要』，但是根本沒用」、「摸我」、「再做一次」；40多歲受害人C某則表示，「無論是白天或是黑夜，都會被院長亂摸」。

房間、沙發、2樓咖啡廳都是院長伸出淫爪的地點。其他身心障礙人士甚至能清楚轉述遭到院長A某性侵的場景。研究團隊拿出照片，要求從19名受調查者中指認遭到性侵的女性，50多歲身心障礙人士D某則用紅筆指認出14人。

至於難以透過言語表達的受害女性，則是做出拉起上衣、用手指觸摸性器官的動作。該份報告書描述，院長A某為了隱瞞犯罪，甚至還曾用刀具威脅受害女性。部分受害者更稱，院長A某要求自己稱呼他為「爸爸」。受害者轉述，「好痛、好痛」、「爸爸把手指放到褲子裡」。

▲多名受害的身障女性早已與社會脫節多年。（示意圖／VCG）

報導指出，參與該份研究的受害身障女性達19人，年齡介於30至69歲之間，其中13人甚至早已與外界脫節，無任何家人或親友前來探望，她們住在該長照設施短則5年、長則16年以上。

由於日常生活、經濟層面皆須仰賴院長A某照料，其中一名40多歲受害女性在參與調查時甚至阻擋他人說出院長的姓名，其他人則是驚聲尖叫、企圖阻止調查進行。

改編自作家孔枝泳同名小說、2011年上映的韓國電影《熔爐》，講述2005年光州某聾啞學校的性侵事件，當時推測多達30人慘遭教職員虐待與性侵，不過在經過司法機關詳細調查後，確認有9人受害。

因此，一旦此案確認有19人以上受害，恐將成為南韓史上受害規模最大的身心障礙設施性侵案。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。