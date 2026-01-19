　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓國又爆《熔爐》案！19名身障女遭要求「叫爸爸」　院長摸褲硬上

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲長照機構院長要求受害女性「叫爸爸」，深入褲檔撫摸生殖器性侵。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川某長照機構爆發大規模性侵事件，受害者多達19人，皆為30至60多歲的女性，受害情形堪比過去南韓電影《熔爐》，19名女性身心障礙人士慘遭院長性侵，院長要求受害女性稱呼他為「爸爸」，強化其支配形象後，再強行將手指放入被害女性褲檔，滿足其淫慾。

根據韓媒《周刊朝鮮》，爆發多名身心障礙女性遭到院長性侵的長照設施，為位於仁川市江華郡的「彩緞院」（색동원，暫譯），主要收治重症身心障礙人士。警方今（19）日指出，首爾警察廳女性青少年犯罪搜查科已依涉及強姦、性騷障礙人士的罪名，將院長A某立案調查。

據悉，警方去年3月掌握相關情資後，去年3月進行調查，接著於該年9月執行扣押搜索，在找出明確受害的女性後，進行後續的相關調查，並將這些受害女性實施保護安置。

▲▼83歲老翁強擄鄰居13歲女童至家中性侵得逞。（示意圖，非本人／CFP）

▲院長多選擇房間、沙發、2樓咖啡廳進行性侵。（示意圖，非本人／VCG）

在江華郡廳（當地政府）的委託下，某大學研究小組針對這些受害女性於去年12月完成「彩緞院入住者深層調查報告書」，警方將以此份報告書為基礎，從事後續的偵查工作。

韓媒《中央日報》獨家取得這份報告書，截至去年9月，參與調查的受害女性多達19人，包括17名入院者與2名已出院者。針對能夠清楚表達意識的受害女性，研究團隊優先詢問其遭受性侵的經過，至於其他無法表達意識的人，則透過小遊戲、繪畫、照片等專門方法調查受害經過。

年約40多歲的受害人B某表示，「院長想對我進行性方面的碰觸」、「雖然我有說『不要』，但是根本沒用」、「摸我」、「再做一次」；40多歲受害人C某則表示，「無論是白天或是黑夜，都會被院長亂摸」。

房間、沙發、2樓咖啡廳都是院長伸出淫爪的地點。其他身心障礙人士甚至能清楚轉述遭到院長A某性侵的場景。研究團隊拿出照片，要求從19名受調查者中指認遭到性侵的女性，50多歲身心障礙人士D某則用紅筆指認出14人。

至於難以透過言語表達的受害女性，則是做出拉起上衣、用手指觸摸性器官的動作。該份報告書描述，院長A某為了隱瞞犯罪，甚至還曾用刀具威脅受害女性。部分受害者更稱，院長A某要求自己稱呼他為「爸爸」。受害者轉述，「好痛、好痛」、「爸爸把手指放到褲子裡」。

▲桃園市少女配合警方誘捕張姓男子，卻在警方監控下仍遭張男性侵得逞，地院審理後判處張男8年有期徒刑。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲多名受害的身障女性早已與社會脫節多年。（示意圖／VCG）

報導指出，參與該份研究的受害身障女性達19人，年齡介於30至69歲之間，其中13人甚至早已與外界脫節，無任何家人或親友前來探望，她們住在該長照設施短則5年、長則16年以上。

由於日常生活、經濟層面皆須仰賴院長A某照料，其中一名40多歲受害女性在參與調查時甚至阻擋他人說出院長的姓名，其他人則是驚聲尖叫、企圖阻止調查進行。

改編自作家孔枝泳同名小說、2011年上映的韓國電影《熔爐》，講述2005年光州某聾啞學校的性侵事件，當時推測多達30人慘遭教職員虐待與性侵，不過在經過司法機關詳細調查後，確認有9人受害。

因此，一旦此案確認有19人以上受害，恐將成為南韓史上受害規模最大的身心障礙設施性侵案。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院
銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了　一票人都收到
黃甫九天判88年棄保逃亡　最新白髮照曝
快訊／「學測社會」解答快來對　補教預估今年五標出爐
認女兒遭霸凌！父堵幼兒園門口私刑7歲童
小時候的味道沒了！蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨
民進黨議員初選廢「禁大咖條款」　1條件即可用賴清德、蕭美琴肖
陳漢典再曝2套夢幻婚紗　「最辛苦的其實是 LULU」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院

川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」　擬強化加國邊境防禦

義大利總理時隔19年訪韓！李在明青瓦台款待梅洛尼　簽合作備忘錄

客機降落「暴衝彈跳」超驚險！　疑前輪噴飛影片曝光

川普再開砲！批丹麥20年搞不定俄羅斯威脅　美國「一定做到」

人妻偷吃鄰居「被5歲兒撞見」　她竟把孩子推下樓摔死

韓國又爆《熔爐》案！19名身障女遭要求「叫爸爸」　院長摸褲硬上

沒拿諾貝爾獎不爽了　川普致信挪威總理：不再有義務思考和平

9天釀22死！公象發情失控「見人就踩」　印度村民只能睡屋頂

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院

川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」　擬強化加國邊境防禦

義大利總理時隔19年訪韓！李在明青瓦台款待梅洛尼　簽合作備忘錄

客機降落「暴衝彈跳」超驚險！　疑前輪噴飛影片曝光

川普再開砲！批丹麥20年搞不定俄羅斯威脅　美國「一定做到」

人妻偷吃鄰居「被5歲兒撞見」　她竟把孩子推下樓摔死

韓國又爆《熔爐》案！19名身障女遭要求「叫爸爸」　院長摸褲硬上

沒拿諾貝爾獎不爽了　川普致信挪威總理：不再有義務思考和平

9天釀22死！公象發情失控「見人就踩」　印度村民只能睡屋頂

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

上周外資買超台股逾20億美元　漲幅3.7％居亞股第2名

書法大師吳肇勳揮毫！彰化「馬躍騰達」春聯免費送　時間地點曝

快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院

主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

打進NBA機會來了！首屆「未來之星邀請賽」分區賽4月登場

高雄恐變天？最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆：全力爭取市民支持

蘇格登春聯設計迎好年　仕高利達酒禮搭小物先開運

蔡允潔「手臂植避孕針」宣布封肚！揭老公未結紮原因　全程親掌鏡

惡房客欠租170萬　單親媽收回5房宅驚見「滿屋子垃圾」

川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」　擬強化加國邊境防禦

【站起來都是招】學員滑雪跌倒花式起身　教練給滿情緒價值指導！

國際熱門新聞

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

柏林清晨急令返國　15名德軍神祕撤離格陵蘭

台灣首獲美國232晶片最惠國待遇！南韓緊急開會因應

被薯條淹沒　居民看2次才敢信

智利野火失控18死！總統宣布「災難狀態」

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃

友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

川普版聯合國？「和平委員會」天價入會費曝

懷孕期間再懷孕　年輕媽產下差一周雙胞胎

沒拿和平獎！川普：不再有義務思考和平

南非宣布進入「國家災難狀態」　洪水奪30命

西班牙：美若入侵格陵蘭，普丁會最開心

更多熱門

相關新聞

全球最大核電廠「設定錯誤」　被迫延後重啟

全球最大核電廠「設定錯誤」　被迫延後重啟

位於日本新潟縣、全球規模最大的柏崎刈羽核能發電廠6號機原訂於20日重啟，但東京電力公司（TEPCO）因在反應爐相關裝置試驗中發現警報設定錯誤

南韓推動「跆拳道」申遺　計畫攜手北韓

南韓推動「跆拳道」申遺　計畫攜手北韓

解散眾議院！高市早苗「最快傍晚」開記者會

解散眾議院！高市早苗「最快傍晚」開記者會

不甩習近平？北韓官媒「這事」揭中國失影響力

不甩習近平？北韓官媒「這事」揭中國失影響力

能斬首金正恩！南韓「怪物導彈」部署前線

能斬首金正恩！南韓「怪物導彈」部署前線

關鍵字：

日韓要聞南韓熔爐仁川江華郡性侵身心障礙彩緞院

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

張菲被拍信義區買甜點！

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面