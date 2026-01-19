　
國際

被薯條淹沒！海灘驚見一片金黃色　英居民看第2眼才敢信

記者吳美依／綜合報導

英國薩塞克斯郡（Sussex）海邊出現奇景，數千包薯條與其包裝袋，竟然鋪滿整片沙灘。居民邦尼奇（Joel Bonnici）形容，這幅景象讓他「看了2遍才敢相信」，部分區域堆積深度甚至達76公分。

貨櫃落海　食物包裝沖上岸

1個月前，貨船「波羅的海快艇號」（Baltic Klipper）行駛到懷特島（Isle of Wight）附近時，16個貨櫃意外落海。戈雷蒂風暴（Storm Goretti）接著侵襲，導致另外2艘船也發生貨櫃掉落意外。本月13日，3個貨櫃被沖上東薩塞克斯的西福德（Seaford）海灘。

薯條鋪滿海灘　急需移除塑膠袋

BBC報導，邦尼奇17日前往比奇角（Beachy Head cliffs）附近散步時，驚訝發現「海灘看起來就像加勒比海的金色沙灘，在某些區域，那些薯條深達2.5英尺（約76公分）」。他說，雖然本周稍早已有洋蔥等物品被沖上岸，但這次的薯條地毯尤其令人震驚。

邦尼奇透露，當地社群臉書已緊急號召志工協助清理，而他特別強調「移除塑膠袋是當務之急」，因為附近棲息著一群海豹，這些包裝袋對牠們構成致命威脅，「我經常潛水，我很清楚海豹的習性。如果牠們看見這些袋子，會拿來玩或試圖吞食。」

議會發布警告　持續監控漂流貨櫃

東蘇塞克斯郡議會發布警告，提醒民眾造訪海岸時務必謹慎，並建議「將狗狗繫上牽繩，因為沖上岸的部分食品可能對牠們有害」，若發現新的漂流物，應立即聯繫區議會。

英國海岸防衛隊證實，16日已派遣飛機巡視海域，目前近海未發現更多漂流貨櫃。當局也正持續監控塞爾西（Selsey）、伊斯特本（Eastbourne）、紐黑文（Newhaven）、魯斯汀頓（Rustington）等多處海岸的貨櫃。

 
01/17 全台詐欺最新數據

