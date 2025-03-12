烏克蘭同意30天停火協議　美卿魯比歐：換俄羅斯做出決定了

▲美國國務卿魯比歐。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）11日宣布，烏克蘭已接受美國提出的30天停火提案，此提案涵蓋烏俄前線的所有戰事範圍，包括空中與海上戰鬥。此舉是在沙烏地阿拉伯舉行的美烏高層和平會談後達成的關鍵決定，該會談澤倫斯基和川普均未參加。

澤倫斯基在歷時超過8小時的會談後表示，「烏克蘭接受這項提案，我們認為這是積極的，我們願意邁出這一步，而美國必須說服俄羅斯同意。」他強調，停火將在莫斯科接受並同步執行時正式生效。

美國與烏克蘭在會後發表聯合聲明，宣布美方將「立即解除情報共享的暫停，並恢復對烏克蘭的安全援助。」一名烏克蘭官員隨後證實，美國的軍援已經恢復。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在會談後表示，現在輪到俄羅斯採取行動以結束戰爭，「我們希望他們會答應，會答應和平。現在決定權在他們手中。」

美國總統川普（Donald Trump）隨後對此表示歡迎，並承諾可能於本周與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行對話，討論該計畫的細節。

根據美烏聯合聲明，基輔方面「表達願意接受美國提出的立即生效、為期30天的臨時停火協議，該協議可經雙方同意延長，但前提是俄羅斯接受並同步執行。」聲明強調，「美國將向俄羅斯傳達，俄方的回應將決定是否能夠實現和平。」

澤倫斯基表示，烏克蘭提出的停火條件包括「空中與海上靜默」、釋放烏克蘭戰俘，以建立對話的信任，以及要求俄方歸還被帶往俄羅斯的烏克蘭兒童。

此外，雙方還同意「儘快」簽署罕見礦產開採合作協議，以促進烏克蘭經濟發展，並為該國的長期安全提供保障。

美方代表團由國務卿魯比歐與國家安全顧問沃茨（Mike Waltz）領軍，與烏克蘭代表團進行會談。值得注意的是，魯比歐與沃茨上個月曾參與美俄直接談判，為本次和平會談奠定基礎。