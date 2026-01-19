菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

▲菲律賓宣布發現10多年來最大規模氣田。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）19日宣布，該國發現10多年來最大規模氣田，預估蘊藏980億立方英尺天然氣，可供應570萬戶家庭一整年用電，是菲國力拚減少能源進口依賴的重大突破。

《日經亞洲》報導，天然氣田「馬蘭巴雅東1號」（Malamapaya East-1）位於巴拉旺島（Palawan Island）西岸外海，距離現有的馬蘭巴雅氣田（Malampaya Field）僅約5公里遠。

小馬可仕指出，「這相當於每年可發電近140億度，足以供應超過570萬戶家庭、9500棟建築物或近20萬所學校一年用電需求」。初步測試顯示，探勘井日產量達6000萬立方英尺，產量還可能更大，「這有助於馬蘭巴雅氣田的貢獻，並在未來多年強化我們國內的天然氣供應。」

《法新社》報導，菲律賓的能源成本在該區域內名列前茅，超過一半發電量仰賴進口煤炭，且經常飽受電力短缺之苦。前總統杜特蒂卻又於2022年下令，停止在與中國有爭議的南海進行油氣探勘。

目前馬蘭巴雅氣田供應呂宋島約20%的能源需求，但預計未來幾年內枯竭，使得這次新發現格外重要。小馬可仕去年1月簽署法案，推動下游天然氣產業發展，增加過渡性燃料在能源結構中的比重。