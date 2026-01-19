　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

▲▼菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）宣布，該國發現10多年來最大規模氣田，「馬蘭巴雅東1號」（Malamapaya East-1）。（圖／翻攝臉書）

▲菲律賓宣布發現10多年來最大規模氣田。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）19日宣布，該國發現10多年來最大規模氣田，預估蘊藏980億立方英尺天然氣，可供應570萬戶家庭一整年用電，是菲國力拚減少能源進口依賴的重大突破。

《日經亞洲》報導，天然氣田「馬蘭巴雅東1號」（Malamapaya East-1）位於巴拉旺島（Palawan Island）西岸外海，距離現有的馬蘭巴雅氣田（Malampaya Field）僅約5公里遠。

小馬可仕指出，「這相當於每年可發電近140億度，足以供應超過570萬戶家庭、9500棟建築物或近20萬所學校一年用電需求」。初步測試顯示，探勘井日產量達6000萬立方英尺，產量還可能更大，「這有助於馬蘭巴雅氣田的貢獻，並在未來多年強化我們國內的天然氣供應。」

《法新社》報導，菲律賓的能源成本在該區域內名列前茅，超過一半發電量仰賴進口煤炭，且經常飽受電力短缺之苦。前總統杜特蒂卻又於2022年下令，停止在與中國有爭議的南海進行油氣探勘。

目前馬蘭巴雅氣田供應呂宋島約20%的能源需求，但預計未來幾年內枯竭，使得這次新發現格外重要。小馬可仕去年1月簽署法案，推動下游天然氣產業發展，增加過渡性燃料在能源結構中的比重。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院
銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了　一票人都收到
黃甫九天判88年棄保逃亡　最新白髮照曝
快訊／「學測社會」解答快來對　補教預估今年五標出爐
認女兒遭霸凌！父堵幼兒園門口私刑7歲童
小時候的味道沒了！蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨
民進黨議員初選廢「禁大咖條款」　1條件即可用賴清德、蕭美琴肖
陳漢典再曝2套夢幻婚紗　「最辛苦的其實是 LULU」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院

川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」　擬強化加國邊境防禦

義大利總理時隔19年訪韓！李在明青瓦台款待梅洛尼　簽合作備忘錄

客機降落「暴衝彈跳」超驚險！　疑前輪噴飛影片曝光

川普再開砲！批丹麥20年搞不定俄羅斯威脅　美國「一定做到」

人妻偷吃鄰居「被5歲兒撞見」　她竟把孩子推下樓摔死

韓國又爆《熔爐》案！19名身障女遭要求「叫爸爸」　院長摸褲硬上

沒拿諾貝爾獎不爽了　川普致信挪威總理：不再有義務思考和平

9天釀22死！公象發情失控「見人就踩」　印度村民只能睡屋頂

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院

川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」　擬強化加國邊境防禦

義大利總理時隔19年訪韓！李在明青瓦台款待梅洛尼　簽合作備忘錄

客機降落「暴衝彈跳」超驚險！　疑前輪噴飛影片曝光

川普再開砲！批丹麥20年搞不定俄羅斯威脅　美國「一定做到」

人妻偷吃鄰居「被5歲兒撞見」　她竟把孩子推下樓摔死

韓國又爆《熔爐》案！19名身障女遭要求「叫爸爸」　院長摸褲硬上

沒拿諾貝爾獎不爽了　川普致信挪威總理：不再有義務思考和平

9天釀22死！公象發情失控「見人就踩」　印度村民只能睡屋頂

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

救到「腐爛神」全身髒厚毛走不動　剪完毛萌樣志工也驚訝

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

上周外資買超台股逾20億美元　漲幅3.7％居亞股第2名

書法大師吳肇勳揮毫！彰化「馬躍騰達」春聯免費送　時間地點曝

快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院

主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

打進NBA機會來了！首屆「未來之星邀請賽」分區賽4月登場

高雄恐變天？最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆：全力爭取市民支持

蘇格登春聯設計迎好年　仕高利達酒禮搭小物先開運

蔡允潔「手臂植避孕針」宣布封肚！揭老公未結紮原因　全程親掌鏡

【站起來都是招】學員滑雪跌倒花式起身　教練給滿情緒價值指導！

國際熱門新聞

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

柏林清晨急令返國　15名德軍神祕撤離格陵蘭

台灣首獲美國232晶片最惠國待遇！南韓緊急開會因應

被薯條淹沒　居民看2次才敢信

智利野火失控18死！總統宣布「災難狀態」

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃

友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

川普版聯合國？「和平委員會」天價入會費曝

懷孕期間再懷孕　年輕媽產下差一周雙胞胎

沒拿和平獎！川普：不再有義務思考和平

南非宣布進入「國家災難狀態」　洪水奪30命

西班牙：美若入侵格陵蘭，普丁會最開心

更多熱門

相關新聞

黃偉哲上任後首訪菲律賓拜會姊妹市阿克蘭省深化雙邊合作

黃偉哲上任後首訪菲律賓拜會姊妹市阿克蘭省深化雙邊合作

為深化國際城市交流，台南市長黃偉哲於15日深夜抵達菲律賓阿克蘭省首府卡利博市（Kalibo City），16日上午拜會阿克蘭省政府，與省長米拉弗洛斯（Jose Enrique M. Miraflores）會晤，洽談未來雙邊在觀光、文化及人才交流等合作方向。此行不僅是台南市與阿克蘭省正式締結姊妹市後的首次互訪，也成為黃偉哲上任市長以來首度造訪菲律賓，別具象徵意義。

CNN：川普已開始出售委內瑞拉石油

CNN：川普已開始出售委內瑞拉石油

烏克蘭宣布　能源緊急狀態

烏克蘭宣布　能源緊急狀態

菲律賓宿霧垃圾山倒塌　3人死亡、36人失蹤

菲律賓宿霧垃圾山倒塌　3人死亡、36人失蹤

菲律賓垃圾山崩塌活埋多人　1死38失蹤

菲律賓垃圾山崩塌活埋多人　1死38失蹤

關鍵字：

菲律賓天然氣氣田能源馬蘭巴雅

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

張菲被拍信義區買甜點！

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面