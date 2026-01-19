　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄冬日遊樂園超人降臨！Q版聯名杯、拍拍燈2／ 4起限量3波開搶

▲▼超人力霸王降臨港都。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「超人力霸王」擔任2026高雄冬日遊樂園IP。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

「2026高雄冬日遊樂園」將於2月7日在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場，今年主題IP為邁入第60周年、橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」。高雄市觀光局今年再度攜手全家便利商店，推出「超人力霸王」聯名造型杯、杯塞、拍拍燈手環，2月4日起全台限量開賣。

全家便利商店連3年響應！2款聯名杯身「帥氣可愛」併行

繼黃色小鴨、吉伊卡哇，全家便利商店已連續3年響應高雄冬日遊樂園活動，推出限量聯名商品。高雄市觀光局長高閔琳表示，今年2月4日起，率先推出Let's Café 、 Let's Tea專屬聯名杯身。杯身推出2款風格，其中「帥氣電影海報風」以浩瀚星河為背景，初代超人力霸王與超人力霸王迪卡擺出經典戰鬥姿勢，象徵守護城市光景；「超萌可愛Q版風」則以明亮藍天與童趣畫風呈現，初代與迪卡兩位超人力霸王與怪獸一同在高雄現身，呼應高雄冬日遊樂園的歡樂意象。

▲▼「2026高雄冬日遊樂園 」與全家便利商店推出限量「超人力霸王」聯名杯身。（圖／高雄市觀光局提供）

▲「2026高雄冬日遊樂園 」與全家便利商店推出限量「超人力霸王」聯名杯身。（圖／高雄市觀光局提供）

每年必收藏的限定款「造型杯塞」將於2月11日接力登場。初代超人力霸王與超人力霸王迪卡Q版造型，不僅可作為杯塞，更附有掛繩設計，可秒變隨身吊飾。為營造元宵節慶氛圍，全家也將於2月27日至3月3日推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」作為活動壓軸，以發光設計結合手環穿戴形式，為夜間賞燈漫遊增添趣味。

▲▼2026高雄冬日遊樂園」聯名杯塞及拍拍燈手環。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼2026高雄冬日遊樂園」聯名杯塞及拍拍燈手環。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼2026高雄冬日遊樂園」聯名杯塞及拍拍燈手環。（圖／高雄市觀光局提供）

必收小物攻略！Q版造型杯塞、元宵限定拍拍燈手環壓軸登場

全家便利商店表示，2月4日至3月3日全台店舖將推出高雄冬日遊樂園聯名活動。2月4日起，凡購買大杯 Let's Café 或 Let's Tea 即可隨機獲得聯名杯款；2月11日起，凡購買任2杯Let's Café 或 Let's Tea，即可加價 59 元購入「超人力霸王造型杯塞」。2月27日至3月3日將壓軸推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」，只要於店舖購買指定商品，單筆消費滿688元即可免費獲得，聯名商品數量有限，送完為止。

▲高雄漢來大飯店首推專屬「漢來熊」小提燈。（圖／漢來大飯店提供）

▲高雄漢來大飯店首推專屬「漢來熊」小提燈。（圖／漢來大飯店提供）

漢來大飯店推免費接駁專車　旅客輕鬆遊亞灣

隨著冬日遊樂園主題公布，高雄寒假旅遊氛圍也跟著升溫。高雄漢來大飯店推出住房方案，自1月底起至3月3日，特別規劃冬日遊樂園免費接駁專車，串聯亞灣區活動場域亮點，路線停靠以 Focus 13、駁二大義及冬日遊樂園為主，讓旅客住得舒適又能自在穿梭城市旅遊。2月1日起入住「冬日熊好玩」專案，即可獲得高雄漢來專屬的「漢來熊」小提燈；選擇「戀戀甜蜜夜」住房專案則加贈LUSH泡澡球禮盒與限量粉紅氣泡香檳。

▲高雄漢來情人節住房專案贈香氛泡澡球禮盒與限量粉紅氣泡酒。（圖／漢來大飯店提供）

▲高雄漢來情人節住房專案贈香氛泡澡球禮盒與限量粉紅氣泡酒。（圖／漢來大飯店提供）

觀光局指出，「Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」每年皆以高雄城市特色與國際級IP主題吸引國內外旅客，2026年以「超人降臨港都」為主軸，結合港灣景觀，規劃主題裝置、燈光秀、見面會及碼頭樂園等互動展演，邀請全國民眾於2月7日至3月1日來趟專屬高雄冬日的「超人慶典」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

高雄冬日遊樂園超人降臨！Q版聯名杯、拍拍燈2／ 4起限量3波開搶

「邊選市長邊亂高雄」綠營5青年選將轟柯志恩

藍白罷審中央總預算，至今（19）已144天，共7次退回，高雄市議員林智鴻、鄭孟洳協同左楠議員參選人張以理、前鎮小港議員參選人林浤澤、林園大寮議員參選人張耀中共同召開記者會，首度揭露高雄因「藍白罷審」的「高雄受害清單」。5人要求痛批國民黨高雄市長候選人柯志恩「一邊選市長，一邊亂高雄」，「高雄捍衛隊」將會持續跟進、追究到底。

即／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大急停課

開幕僅1年！　必比登加持「巧克力肉燥飯」分店熄燈

全家合作高雄燈會　推「超人力霸王」聯名杯、拍拍燈手環

超高貨車擊落紅綠燈　運將賠慘了

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

