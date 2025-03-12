俄媒：川普與普丁將於周五通話

▲川普與普丁將通話。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美烏在沙烏地阿拉伯結束會談後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）11日宣布，烏克蘭已接受美國提出的30天停火提案，此提案涵蓋烏俄前線的所有戰事範圍，包括空中與海上戰鬥。俄媒指出，俄國總統普丁將於本周五（14日）與美國總統川普通話。

《今日俄羅斯》援引記者施米爾諾夫（Dmitry Smirnov）指出，普丁將於14日與川普進行對話，「這不僅僅是一次通話」。

美國與烏克蘭在會後發表聯合聲明，宣布美方將「立即解除情報共享的暫停，並恢復對烏克蘭的安全援助。」一名烏克蘭官員隨後證實，美國的軍援已經恢復。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在會談後表示，現在輪到俄羅斯採取行動以結束戰爭，「我們希望他們會答應，會答應和平。現在球傳到他們手上了。」

美國總統川普（Donald Trump）隨後對此表示歡迎，並承諾可能於本周與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行對話，討論該計畫的細節。

根據美烏聯合聲明，基輔方面「表達願意接受美國提出的立即生效、為期30天的臨時停火協議，該協議可經雙方同意延長，但前提是俄羅斯接受並同步執行。」聲明強調，「美國將向俄羅斯傳達，俄方的回應將決定是否能夠實現和平。」