　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／大偽裝者：人格破產的總統「敗登」！

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

魔鬼不單只藏在細節裡，也藏在這裡。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

美國老牌團體「五黑寶」(The Platters)有一首傳唱不輟的經典歌曲《大偽裝者》(The Great Pretender)，洛史都華以及「皇后合唱團」主唱佛萊迪·墨裘瑞(Freddie Mercury)的版本我尤其愛聽。讓我訝異的是，當中幾乎每句歌詞，都恰如其分的描繪出總統拜登下台前的心境和身影。

歌詞當中有幾句是這麼說的：哦，是的，我是個最會偽裝的人／在我自己的世界裡趴趴走／我一直在玩這場遊戲／但讓我難堪的是／你們全都離我而去，留下我獨自作夢......。

▲▼俄烏戰爭、烏克蘭利維夫、轟炸，俄羅斯空襲。（圖／路透社）

▲俄烏戰爭造成兩國遍地烽火、生靈塗炭。（圖／路透社）

更早之前的我沒概念。但我認為：拜登應該是自二戰結束以來，美國史上最沒有誠信、最不道德、最無恥的總統。他僅僅4年的所作所為，不知會禍害美國未來多少年。甚至在下台前他仍不肯放手，繼續作惡！細數他的惡行簡直罄竹難書。舉其大者至少有以下數椿。

一，2022年時，他簽署行政命令，片面對阿富汗存在美國的70億美元(約台幣2250億元)外匯存底解凍；半數用於資助阿富汗的人道救援計畫，另一半卻拿來賠償「911事件」罹難者的家屬！「911事件」根本不是阿富汗人或「塔利班」幹的，憑什麼拿阿富汗人的錢來賠償911罹難者的家屬？「塔利班」政府當然大聲譴責。但拜登也不打算歸還，把這筆錢轉到瑞士日內瓦的銀行內暫存。

二，為了削弱俄羅斯的力量，拜登唆使烏克蘭加入北約，引發俄烏戰爭，卻從中大發戰爭財，逼迫歐洲購買美國貴鬆鬆的液化天然氣；同時也催高了全球通膨。因為害怕戰事禍及美國，他不允許烏克蘭使用美製的長程飛彈攻擊俄羅斯本土。但如今他自己要下台了，眼看川普可能結束這場戰爭，他就不顧別人死活，提供長程飛彈讓烏克蘭攻俄，只盼戰爭打越久越好！

▲▼自去年10月7日以色列發動攻擊以來，已經造成至少2萬5900名住在加薩的巴勒斯坦平民死亡。（圖／達志影像／美聯社）

自去年10月7日以色列發動攻擊以來，已經造成超過4萬多名巴勒斯坦平民死亡。(圖／達志影像／美聯社)

三，他滿嘴人道關懷，卻非但允許以色列總理納坦雅胡為了佔領加薩濫殺巴勒斯坦人，還不斷加碼提供武器給以色列。甚至讓美國代表數度否決聯合國安理會有關加薩停火的決議案，就怕巴勒斯坦婦女和兒童死得不夠多！

四，2020年參選總統時，他就應該顧慮到自己年事已高，挑選副手時理應挑一個有實力、至少是有潛力的人選。無奈他私心過重，生怕副手表現比他搶眼，結果挑了顆「空心菜」賀錦麗！沒想到他最害怕的惡夢最終成真了，身體健康和心智雙雙亮紅燈，被迫放棄競選連任，臨陣換將。最後結果就是「空心菜」大敗，民主黨也遭到重創。更讓人憂心的是：未來4年(或許更久)在川普統治下，美國不曉得會變成什麼樣子！

▲▼美國總統拜登次子杭特（Hunter Biden）。（圖／路透）

▲拜登犯案累累的小兒子杭特(Hunter Biden)。（圖／路透）

五，之前他曾大言炎炎的說：「沒有人能凌駕在法律之上」；也信誓旦旦的說過，不會特赦犯案累累的壞兒子杭特‧拜登。但是當他即將離「宮」之際，他食言了，特赦了這個罪行一籮筐的小兒子！還有臉請求人民體諒他作為一名父親的心情！

川普或許是壞蛋；但至少他壞得誠實。拜登滿嘴仁義道德，誇誇其談什麼人權、民主、自由、普世價值。但審視他的一切所作所為，證明之前他自我塑造的大國領袖形象全都是在偽裝、說的全都是Ｘ話！他非但自己人格破產，更糟的是，他給這個世界留下一個爛攤子！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
相約談判遭砍！文化學生還原現場
台籃震撼彈！海神隊魂自請離隊
林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／邪惡兼平庸：總統拜登的「七宗罪」

國際火線／偉大的美國魂：拜登「滅俄挫中」會美夢成真？

國際火線／川普二進「宮」，美國還「美」嗎？

國際火線／追夢人哀歌：「美國夢」的安魂曲

ET說英文／Madonna不只是瑪丹娜，她還是聖母馬利亞！

國際火線／韓版陳圓圓？金建希的「前世」今生

國際火線／狐媚偏能惑主：金建希是「妖姬」？

國際火線／世人皆有江山夢：小丑尹錫悅在玩哪一齣？

國際火線／最後槍聲：全斗煥、盧泰愚與「雙十二政變」

國際火線／脆弱，你的名字是女人！　朴槿惠的哀愁

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

奧客拿泡泡瑪特被拒羞辱店員　甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【浪漫系阿公】無意中發現阿公錢包裡面全是對阿嬤滿滿的愛❤️

【吃藥像在吃零食一樣】3歲娃吃藥粉成熟老練是個狠角色！

35歲男為求子「生吞小雞」！返家窒息慘死　法醫從喉嚨救出活雞

捕殺誤闖熊屢遭投訴！秋田知事反嗆「把熊送你家」　意外獲支持

國際火線／大偽裝者：人格破產的總統「敗登」！

中國TP-Link路由器有網攻疑慮　美國考慮封殺

快訊／俄羅斯客、貨運火車「嚴重碰撞」！326名乘客生死不明

無須大學學歷！Google曝光「這工作」超級搶手　年薪直破330萬

男童逛博物館「驚見黑色石頭」：我家也有1顆　真的撿到寶了

婦人淪鱷魚嘴邊肉血濺河湖　遭死死狠咬成浮屍！驚悚影片曝光

烏茲別克籍嫌「炸死核武高層」莫斯科落網　俄控：受雇於烏克蘭

大馬31歲網紅來台旅遊失聯　爸媽急尋人：兒曾說要多住幾個月

35歲男為求子「生吞小雞」！返家窒息慘死　法醫從喉嚨救出活雞

日正妹來台當啦啦隊　待1年看到「台灣人不會提早到」習慣被改變

為什麼手腳常冰冷？營養師曝「10大原因」　心血管疾病要當心

攤商苦存6200枚50元　擺攤回家「62公斤硬幣被偷光」急報警

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

捕殺誤闖熊屢遭投訴！秋田知事反嗆「把熊送你家」　意外獲支持

「隊魂」布銳克曼自請離隊　海神執行長李偉誠親自說分明

《鬼滅之刃》快閃店台北登場！六大區與柱合照、禰豆子可愛周邊必收

國際火線／大偽裝者：人格破產的總統「敗登」！

北約3國聯合軍演　F-16、F-35多款戰機出陣

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

國際熱門新聞

吸毒瘋了　高中妹「徒手挖出雙眼」

即／俄羅斯火車嚴重碰撞！326人生死不明

大偽裝者：人格破產的總統「敗登」

中國TP-Link路由器有網攻疑慮　美國考慮封殺

Google揭「這工作」超搶手　年薪破330萬

日本秋田知事把熊送你家發言惹議　卻獲網友相挺

婦人淪鱷魚嘴邊肉　驚悚影片曝光

外媒評2024最佳手機　iPhone 16 Pro排第3

博物館黑石「家裡也1顆」　真的撿到寶

梅毒警報！日病例激增「這地方最多」

俄核武高層「被炸死」瞬間曝光

載100頭豬太臭翻乘客　飛機緊急降落

35歲男生吞小雞亡！法醫從喉嚨救出活雞

SpaceX太空任務出包　富豪就在太空船上

更多熱門

相關新聞

俄核武高層被炸死　烏茲別克籍嫌犯落網

俄核武高層被炸死　烏茲別克籍嫌犯落網

俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫中將（Igor Kirillov）17日在莫斯科遇襲身亡。最新消息指出，俄羅斯逮捕一名29歲烏茲別克人，稱此人涉嫌執行恐怖行動，被烏克蘭情報部門招募，依照烏方指示炸死基里洛夫。

安倍昭惠與川普夫婦會面　發文曝緣由

安倍昭惠與川普夫婦會面　發文曝緣由

北韓士兵絕望神情曝　美官員估：數百死傷

北韓士兵絕望神情曝　美官員估：數百死傷

美選舉人團投票　正式確認川普勝選

美選舉人團投票　正式確認川普勝選

拜登沉默面對最後任期　川普掌全球話語權

拜登沉默面對最後任期　川普掌全球話語權

關鍵字：

拜登川普俄烏戰爭抗中澤倫斯基ET說英文國際火線

讀者迴響

熱門新聞

吸毒瘋了　高中妹「徒手挖出雙眼」

林襄回應黃小柔發文了

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

衝文化大學砍人！醒吾男涉殺人未遂淡定滑手機

林襄Vicky為座位槓上吳宗憲出來講公道話

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

破6千人頂寒風聚集國民黨部抗議　藍營架音響反嗆學生「面試大會」

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

六月「發現李易外遇」還查到親密照

新北國中輔導師爆性侵！帶男學生回家「側錄連5天硬上」

YTR阿翰「被算命老師說中邪」！　出國玩突陷低潮

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...一句話糗了

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面