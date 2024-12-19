國際火線／大偽裝者：人格破產的總統「敗登」！

▲魔鬼不單只藏在細節裡，也藏在這裡。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

美國老牌團體「五黑寶」(The Platters)有一首傳唱不輟的經典歌曲《大偽裝者》(The Great Pretender)，洛史都華以及「皇后合唱團」主唱佛萊迪·墨裘瑞(Freddie Mercury)的版本我尤其愛聽。讓我訝異的是，當中幾乎每句歌詞，都恰如其分的描繪出總統拜登下台前的心境和身影。

歌詞當中有幾句是這麼說的：哦，是的，我是個最會偽裝的人／在我自己的世界裡趴趴走／我一直在玩這場遊戲／但讓我難堪的是／你們全都離我而去，留下我獨自作夢......。

▲俄烏戰爭造成兩國遍地烽火、生靈塗炭。（圖／路透社）

更早之前的我沒概念。但我認為：拜登應該是自二戰結束以來，美國史上最沒有誠信、最不道德、最無恥的總統。他僅僅4年的所作所為，不知會禍害美國未來多少年。甚至在下台前他仍不肯放手，繼續作惡！細數他的惡行簡直罄竹難書。舉其大者至少有以下數椿。

一，2022年時，他簽署行政命令，片面對阿富汗存在美國的70億美元(約台幣2250億元)外匯存底解凍；半數用於資助阿富汗的人道救援計畫，另一半卻拿來賠償「911事件」罹難者的家屬！「911事件」根本不是阿富汗人或「塔利班」幹的，憑什麼拿阿富汗人的錢來賠償911罹難者的家屬？「塔利班」政府當然大聲譴責。但拜登也不打算歸還，把這筆錢轉到瑞士日內瓦的銀行內暫存。

二，為了削弱俄羅斯的力量，拜登唆使烏克蘭加入北約，引發俄烏戰爭，卻從中大發戰爭財，逼迫歐洲購買美國貴鬆鬆的液化天然氣；同時也催高了全球通膨。因為害怕戰事禍及美國，他不允許烏克蘭使用美製的長程飛彈攻擊俄羅斯本土。但如今他自己要下台了，眼看川普可能結束這場戰爭，他就不顧別人死活，提供長程飛彈讓烏克蘭攻俄，只盼戰爭打越久越好！

▲自去年10月7日以色列發動攻擊以來，已經造成超過4萬多名巴勒斯坦平民死亡。(圖／達志影像／美聯社)

三，他滿嘴人道關懷，卻非但允許以色列總理納坦雅胡為了佔領加薩濫殺巴勒斯坦人，還不斷加碼提供武器給以色列。甚至讓美國代表數度否決聯合國安理會有關加薩停火的決議案，就怕巴勒斯坦婦女和兒童死得不夠多！

四，2020年參選總統時，他就應該顧慮到自己年事已高，挑選副手時理應挑一個有實力、至少是有潛力的人選。無奈他私心過重，生怕副手表現比他搶眼，結果挑了顆「空心菜」賀錦麗！沒想到他最害怕的惡夢最終成真了，身體健康和心智雙雙亮紅燈，被迫放棄競選連任，臨陣換將。最後結果就是「空心菜」大敗，民主黨也遭到重創。更讓人憂心的是：未來4年(或許更久)在川普統治下，美國不曉得會變成什麼樣子！

▲拜登犯案累累的小兒子杭特(Hunter Biden)。（圖／路透）

五，之前他曾大言炎炎的說：「沒有人能凌駕在法律之上」；也信誓旦旦的說過，不會特赦犯案累累的壞兒子杭特‧拜登。但是當他即將離「宮」之際，他食言了，特赦了這個罪行一籮筐的小兒子！還有臉請求人民體諒他作為一名父親的心情！

川普或許是壞蛋；但至少他壞得誠實。拜登滿嘴仁義道德，誇誇其談什麼人權、民主、自由、普世價值。但審視他的一切所作所為，證明之前他自我塑造的大國領袖形象全都是在偽裝、說的全都是Ｘ話！他非但自己人格破產，更糟的是，他給這個世界留下一個爛攤子！