9天釀22死！公象發情失控「見人就踩」　印度村民只能睡屋頂

▲ 發情的公象失控攻擊人類。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度東部賈坎德邦西辛格布姆區近日發生恐怖「象災」，一頭處於發情期的公象接連攻擊人類，9天內已造成至少22人死亡，包括4名孩童，最小的僅8個月大。當地村民嚇得不敢待在家中，入夜後紛紛躲到屋頂或樹上避難。

《太陽報》報導，這頭只有單邊象牙的年輕公象目前仍在逃竄，據信正處於「狂暴期」（musth），即公象發情時的特殊生理狀態，因體內睪固酮激增，會出現極度攻擊性，可能持續長達20天。

恰巴薩區森林官員納拉揚（Aditya Narayan）描述，「所有擋在牠面前的人都被踩過去了，光是一個家庭就有4個人喪生，這種情況前所未見。」另一名森林官員米納（Kuldeep Meena）也指出，此次攻擊規模「史無前例」，是該地區首次出現單一公象造成如此大量死傷的案例。

大部分攻擊發生在夜間，受害者多為在田間看守稻穀的村民。當地官員表示，這頭年輕大象行動敏捷且不斷移動，特別偏好夜間活動，使得追捕工作難上加難。

過去當地也曾出現發情期的大象，但很少主動傷人。印度當局已派出上百名人員展開大規模搜捕行動，其中至少80人負責追蹤並設法以麻醉槍制伏這頭大象。森林部門也透過警報系統提醒居民，並建議民眾天黑後不要外出或在戶外睡覺。