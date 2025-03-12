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烏克蘭接受停火30天協議　美重啟情報共享軍援

▲▼川普與澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國國務院近日表示，烏克蘭已同意美國提議的30天暫時停火協議，且此協議可在雙方同意下延長，但需俄羅斯也接受並同時執行。同時，美國將立即重啟對烏克蘭的情報共享及安全援助。此公告是在美國國務卿盧比歐與烏克蘭高層會談後，由國務院發布。

會談期間，雙邊代表也討論了人道救援工作在和平進程中的重要性，尤其在暫時停火期間，包含交換戰俘及釋放平民等事宜。為實現持久和平與烏克蘭的長期安全，雙方也同意成立談判小組，並馬上展開談判。美國也承諾與俄羅斯代表討論這些提議。

美國國務院進一步指出，美國和烏克蘭的總統也同意將儘快簽署一份關於開發烏克蘭關鍵礦產資源的全面協議，以推進烏克蘭經濟並確保其長期繁榮與安全。這次會談是在美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮發生爭執後，盧比歐首度與烏克蘭高層官員會面。

會談中，烏克蘭代表團由澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克帶領，包含了外交部長西比哈、國防部長烏梅洛夫和總統辦公室副主任巴里沙等高階官員。而美方代表則包括國務卿盧比歐、白宮國家安全顧問瓦爾茲和中東特使魏科夫。澤倫斯基將不親自出席會談，但會在沙烏地首都利雅德會晤沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼。

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