懷孕期間再懷孕　年輕媽同時「自然產+剖腹產」生下差一周雙胞胎

▲女子分享特殊生產經驗。（圖／翻攝自Instagram／nicoole_carvalhooo）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名年輕母親在懷孕期間發現自己再度受孕，導致體內雙胞胎大小明顯不同，因為2名嬰兒的受孕時間相差約1周，罕見現象讓她非常驚嚇，將生產記錄分享在網路後爆紅。

孕期異狀就醫 竟發現自己「二度懷孕」

居住在巴西新伊瓜蘇市(Nova Iguaçu)的24歲女子凱薩琳(Kathleen Nicole Ramos Santos)在網路上分享，其實她是在2021年生下這對罕見雙胞胎，但直到近來才在網路上公開她們的出生故事，影片獲得70多萬點閱。

凱薩琳表示，已經當媽的她當時發現自己再度懷孕時非常開心，然而一段時間後卻突然出現嚴重的孕期症狀，讓她擔心前去檢查，結果發現已經懷孕的她竟然在孕期期間再度懷孕。

發生在凱薩琳身上的症狀，是被稱為異期復孕(Superfetation)的罕見現象，由於女性在懷孕期間仍會排卵，所以這種情況有可能會發生，且有時候父親也可能會是不同男性。

一晚生兩次 媽同時驚歷自然產＋剖腹產

凱薩琳表示，當她被告知這件事時整個人都嚇壞了，由於2名孩子受孕期間相差一周，使得身體發展大小不同，因此醫生將她列為高風險妊娠，囑咐她要多休息，幸好後來一切都十分順利，只是要生產時，第一個孩子自然產順利出生後，第二個孩子卻需要剖腹產。

凱薩琳表示，「當時真是嚇死我了，我一個晚上經歷了2次生產」，最後順利生下2名女兒瑪珠(Maju)和瑪雅(Maya)，2名女嬰都被送到嬰兒重症加護病房中觀察，3周後才終於出院回家，雖然一打三的生活非常辛苦，但她認為世界上沒有什麼事情可以擊垮一名母親。