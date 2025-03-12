「總統級吵架」後首見面！　川普：將邀澤倫斯基重訪白宮

▲川普與澤倫斯基不到2周前才撕破臉 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在上月28日於白宮發生「總統級吵架」後，美烏關係瞬間跌落谷底。隨著烏克蘭同意30天停火協議後，川普11日表示，將再度邀請澤倫斯基訪問白宮，他同時透露，預計本周內與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通話，希望俄方也能同意停火條件，使戰事得以暫時中止。

美烏兩國在11日會談後發布聯合聲明，宣布白宮將「立即解除情報共享暫停，並恢復對烏克蘭的安全援助」。聲明指出，基輔方面「已表達接受美國提議，即刻實施為期30天的臨時停火」，該停火可在雙方同意下延長，前提是俄羅斯須同意並同步執行，「美國將向俄羅斯表明，俄方的對等回應是實現和平的關鍵。」

川普在會談後向記者表示，「停火……烏克蘭已經同意了，希望俄羅斯也會接受。」他補充道，期望停火能在「未來幾天內」生效，並強調，「這需要雙方合作才能成功。」

當被問及是否邀請澤倫斯基重返白宮時，川普回應，「當然，絕對歡迎。」

這項決定與上月澤倫斯基訪問華盛頓時的外交衝突形成鮮明對比，當時，他在橢圓辦公室與川普的會面演變成一場激烈爭執，場面一度緊張。川普似乎也暗指了這次訪問的不同，「我想這次的情況與你們上次在橢圓辦公室看到的完全不同。」

澤倫斯基則確認烏克蘭已接受美國提出的「全面」30天停火協議。他強調，「烏克蘭接受這項提議，我們認為這是積極的，我們準備採取這一步。美國必須說服俄羅斯一同加入。」

接下來的關鍵將是俄羅斯是否會接受這項提案，並確保停火計畫能順利實施。