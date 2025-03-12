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疑美論再現　國台辦批民進黨政府「賣台求榮」

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.3.12） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

近日台灣關注烏克蘭局勢，疑美論更因此再次浮現，讓我政府積極消毒。大陸國台辦痛斥，「民進黨當局」此前強調「今日烏克蘭，明日台灣」，現在又著急忙區隔，是「心虛膽寒」，但是都改變不了「賣台求榮」的本質。

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基日前會晤時多次展開爭論，我外交部長林佳龍說，台灣與烏克蘭在戰略位置、現狀等方面有四大不同，所以「疑美論沒有必要」。

媒體對此提問，大陸國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會上回應，「首先必須指出的是，台灣問題與烏克蘭問題有本質區別。台灣問題完全是中國的內政，不容任何外來干涉。」

他接著稱，「民進黨當局之前大肆鼓噪『今日烏克蘭，明日台灣』，妄圖藉外部勢力撐腰壯膽煽動『反中抗中』，現在又著急忙慌刻意區隔。這種自相矛盾、自我打臉的行為，恰恰暴露其手足無措和心虛膽寒。」

陳斌華說，「民進黨當局不管怎麼辯解，都改變不了仰人鼻息、任人宰割的地位；不管怎麼『安民告示』，都改變不了其『賣台求榮』的本質，都消除不了廣大台灣同胞對『棋子』必將淪為『棄子』的憂慮。」

面對另一名記者提問類似問題時，陳斌華說，「越多台灣民眾認識到『台獨』是絕路、外人靠不住，認識到賴清德當局妄圖『以武謀獨』、『倚外謀獨』是邪路、是險途，只會讓台灣更加兵凶戰危，如果任其冒進狂飆，必將墜入災難深淵。」

此外，美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）日前稱，台灣軍費遠遠不足，應接近GDP的10％；他未來的目標是避免讓台灣引發與北京不必要的衝突，為美國爭取時間改善美中軍事失衡。

陳斌華說，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。大陸堅決反對任何形式的美台軍事聯繫，要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止「武裝台灣」，停止慫恿「台獨」分裂勢力「以武謀獨」。

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