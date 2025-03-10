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迎接建校70週　中原大學「創新創業嘉年華」3／18-20登場

▲中原大學「創新創業嘉年華」

▲中原大學邀請各界參與「創新創業嘉年華」活動。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為搭建產學合作與創新創業橋樑，中原大學將於3月18- 19日舉辦「創新創業嘉年華」，迎接建校70週年盛典，展現中原大學在創新技術、創業教育、產學合作及創業育成上的卓越成就，歡迎中原校友、業界專業人士、學生及在地青年踴躍參與。

中原大學產學營運處產學長張雍表示，本次活動主題為：「AI驅動未來，產學共築永續」，將匯聚校內師生的創新創業動能，結合產業資源，打造跨領域交流與發展的舞台，期望透過這場盛會，促進學術與實務的對接，推動創新創業生態的深化與拓展。

▲中原大學「創新創業嘉年華」

▲中原大學的發明專利勇奪「台灣創新技術博覽會」發明競賽多項大獎。（圖／中原大學提供）

「創新創業嘉年華」活動重點包括「未來啟航創新講座」將邀請業界專家與知名新創校友探討「未來生活與AI的關聯」，深入剖析AI如何改變日常生活與未來商業環境。「五大校級研究中心技術發表」則由校內薄膜技術研究發展中心、半導體材料暨先進光學研究中心、智慧製造研究發展中心、量子資訊中心及淨零轉型永續力中心，分別發表最新前瞻技術應用，助力企業轉型升級。

此外，「創業在中原論壇」也是本次活動亮點，多位創業有成的中原校友將以「翻轉人生的堅毅之道」為主題，分享心路歷程，包括：工工系校友李雅妮(新軌道顧問創辦人)、機械系校友曾家彥(日威科技副總)、物理系校友何明彥(台灣創意工場投資長暨合夥人)、資管系校友詹益維(VoiceTube創辦人)、應外系校友洪以柔(Micro PC點點塑創辦人)、地景建築系校友韓介仁(悍家居集團創辦人)，以及化工系校友張雍(普瑞博生技創辦人、中原大學講座教授)，將暢談創業實踐之路，精彩可期。

除了豐富的講座與論壇，活動也設置專為企業代表與投資人設計的「培育企業Pitch競賽」，匯聚25家來自育成中心及青創基地的企業進行創業主題展示，提供企業投資人了解最新創新技術與新創商機的平台。同時，也安排多項創業資源交流活動，協助桃園地區青年與學生獲得創新創業最新資訊及業界專家的實務指導。

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