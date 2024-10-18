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中原大學洪穎怡教授榮獲「有庠科技發明獎」　推動傳產智慧升級

▲中原大學洪穎怡教授榮獲「有庠科技發明獎」

▲中原大學教授洪穎怡榮獲「有庠科技發明獎」人工智慧類獎項。(圖／中原大學提供)

記者楊淑媛／桃園報導

臺灣年度科技盛會第22屆「有庠科技獎」頒獎，17日登場。中原大學電機工程學系講座教授洪穎怡憑藉其創新專利技術「移動電力電纜剩餘壽命在線估計方法」，榮獲「有庠科技發明獎」的「人工智慧類」獎項。中原大學表示，此一獲獎，不僅彰顯他在產學合作的卓越貢獻，也展示了AI技術在傳產智慧升級中的無限潛力。

本屆「有庠科技發明獎」共有5位得主，而中原大學電機系講座教授洪穎怡是唯一來自私立大學的得獎者。他與國內電纜大廠產學合作，利用AI科技針對港口物流設備系統的電力電纜剩餘壽命進行估測，並建立智慧化監控管理系統，幫助使用者端更精準掌握電纜劣化程度，有效降低損失並提升港口安全。過去洪穎怡主要專精於能源發電和故障診斷的AI應用，此次產學合作是首次投入於電力設備剩餘壽命預測之研究。

▲中原大學洪穎怡教授榮獲「有庠科技發明獎」

▲洪穎怡(後排左3)榮獲「有庠科技發明獎」，在學術研究、領導創新各方面表現卓越。(圖／中原大學提供)

洪穎怡感謝「有庠科技獎」的肯定，提振了研究團隊的士氣，也期待藉此讓其他傳統產業了解，不僅只有尖端科技產業需要AI，傳統產業也可以藉由AI技術獲得全新營運契機。洪穎怡說，台灣在這一波AI浪潮已經走在世界的領先地位，要保持競爭力必須要再加強人才培育的質與量，而提升產學合作機會也是重要關鍵。

財團法人徐有庠先生紀念基金會於2002年設立「有庠科技獎」，表彰臺灣科技人才的傑出貢獻，該基金會為國科會轄下第一家民間科技基金會，以「科技與創新」為宗旨。「有庠科技發明獎」每兩年頒發一次，鼓勵學術界與產業界的交流合作，並對已取得發明專利的產品或技術予以獎勵，洪穎怡是本屆「人工智慧類」唯一獲獎者。

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