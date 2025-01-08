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中原大學推動永續教育　培養學生「不被AI取代」軟實力

▲中原大學推動「永續教育」培養學生不被AI取代的軟實力

▲中原大學榮獲「台灣永續大學獎」，李明彥主任(右)代表上台領獎。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學落實教育部USR(大學社會責任)實踐計畫，鼓勵師生用行動回應在地需求。校方永續治理辦公室主任李明彥7日表示，中原大學從全人教育的視角，在豐富的永續課程和營隊中，特別重視社會不平等對於永續的衝擊，實際帶領學生透過USR計畫，用行動回應在地民眾的需求。

而學生透過執行專案累積經驗，培養了創意、洞察與團隊合作等AI無法取代的軟實力，並且擁有「利社會」的價值觀，更顯可貴。李明彥說明，中原大學與世界展望會合作，到南投部落協助原住民線上販售蔬菜箱，也培力社會創新組織，如：雙連梨社會企業、活源行銷顧問公司等，同時協力公益組織，像是與黑松教育基金會合作，將永續教育融入地方小學。

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▲中原大學推動「永續教育」培養學生不被AI取代的軟實力

▲中原室設系師生協力社會公益組織「木匠的家」修復二手捐贈物品，推廣「再用」價值。（圖／中原提供）

另外，也串聯國際夥伴，帶領學生赴沖繩進行空間活化、建立利社區合作機制等。李明彥強調，全人教育不只能涵養學生的專業知識和人文素養，對於未來的職涯與人生也有助益。

當教育部開始推動USR，中原大學也提供學生更有系統的「服務學習」模式，像是商學院運用整合行銷專業，協助非營利組織進行行銷設計，並由電資學院協助搭建數位平台銷售商品，學生把課堂學到的知識在場域中實踐，強化了學習成效，更增加了跨領域協作能力。

▲中原大學推動「永續教育」培養學生不被AI取代的軟實力

▲中原大學與黑松教育基金會合作，將永續環境教育融入地方小學。（圖／中原提供）

從社會參與到社會創新到永續發展，中原大學一路以來所做的每一件事，都是在實踐SDGs。從USR方案到全校各系所課程，鼓勵教師從課堂帶領學生，落實永續發展。各院系師生透過課程及活動涵養，將所學專業結合各界資源協助偏鄉與弱勢，每年執行專業服務學習方案數達180項以上。

在長期推動耕耘下，中原大學除了在2022年榮獲教育類「國家永續發展獎」，2024年再摘下TSAA「台灣永續行動獎」1金2銅，並獲得「台灣永續大學獎」永續發展報告金級，為大學實踐USR樹立典範，獲得各界肯定。

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