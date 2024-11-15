促進台馬教育交流　中原校友方俊能獲頒「全球留臺傑出校友」

▲中原大學校友方俊能(右)獲頒「全球留臺傑出校友」。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學國際貿易系暨商學博士班校友方俊能榮獲教育部第四屆「全球留臺傑出校友獎」，以表彰其對臺灣與國際的傑出貢獻。該獎項自2018年起每兩年選拔一次，今年共有11位得獎者。畢業於中原大學的方俊能，從一位懷抱夢想的馬來西亞青年，如今成為活躍於國際產業界的領袖，令中原以其為榮。

中原大學15日表示，教育部2024年第四屆「全球留臺傑出校友獎」頒獎典禮日前於張榮發基金會舉行，由教育部政務次長張廖萬堅頒發獎項。來自世界各國的得獎者，在政界、經濟與教育等不同領域有卓越貢獻。其中，來自馬來西亞的方俊能為IQS Wood Sdn Bhd創辦人，曾任中原大學全球校友總會會長及馬來西亞全球產學研創協會會長，事業版圖橫跨歐洲、澳洲及亞洲，透過公司在木製建材領域的創新和發展，推廣環保理念。

▲方俊能長期捐款支持母校發展，校方特以空間命名「俊能商資中心」

多年來，方俊能致力於促進台馬教育交流及產學合作，深獲各界肯定。他表示，與臺灣的情緣始於他在中原大學的求學歲月。當時，身為馬來西亞籍的他選擇赴臺留學，並在中原大學的全人教育理念影響下，不僅在學術專業上精進，更學會了腳踏實地、追求夢想的精神。

方俊能與妻子一同投身於台馬教育與校友服務。他們不僅熱心於馬來西亞的僑外生升學輔導，協助許多馬來西亞青年來臺留學，也持續關注留台僑外生的學業與職涯發展。方俊能努力搭建台馬兩地企業合作的平台，並積極推動馬來西亞企業與臺商企業提供實習和工作機會，以促進台馬兩地產學和經貿的交流。他期望，透過搭建台馬教育、文化與產學合作的橋梁，讓更多僑外生獲得發展機會，並將這份交流合作的深度繼續推展下去。

中原大學校長李英明表示，方俊能校友除協助創立馬來西亞中原大學校友會，並曾任中原大學全球校友總會會長，持續整合校友資源，推廣國際產學合作，是支持母校發展的重要力量。