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中原大學「超帥英文老師」曝光！女學生喊：徵女友　4萬人瘋朝聖

▲高顏值的英文老師。（圖／roubao04 授權引用，下同）

▲高顏值的英文老師。（圖／roubao04授權引用，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

中原大學一名女學生先前曬出神照，分享高顏值又身材健壯的英文老師，還笑說「幫他徵女友！」PO文狂吸超過4.3萬讚，大票網友湧入留言，狂喊「老師我想上英文課」、「28歲還能去讀嗎」。

女同學在Threads發文直呼，「怎麼有老師那麼帥，身材還這麼好，真的帥到像明星，太誇張了！在中原待2年多了，第一次看到那麼帥的老師，在這幫他徵女友。」

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不僅如此，原PO還附上原況照片，表示老師喜歡的是女生，「這節是英文課呦，不過老師也是健身教練。」

▲高顏值的英文老師。（圖／roubao04 授權引用，下同）

對此，網友們紛紛洗版回應，「老師肯定不缺女友，但我缺男友，老師請點名我」、「這堂課我會全勤」、「這合理嗎？不用上課了」、「請問這是什麼科系，我願意重讀四年」、「你這堂課絕對爆滿了，滿滿都是女生」、「我覺得我需要加強一下英文，求教學」。

不少人也笑說，「這臉蛋、身材，基本上應該是不缺女友的」、「耳朵滿大的耶！這麽帥應該不缺女友」、「英文好又是健身教練，還長這麼帥，沒有女生不愛吧」。

還有學生表示，「我也有上過他的課！第一眼看他覺得超像炎亞綸」、「我之前的英文老師，之前很常會遇到閒聊，猛的一批」、「這就是我之前的英文老師！ 懷念英文課」。

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