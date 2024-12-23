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中原大學「耶誕散步節」中北路上首次封街　推動人本交通

▲中原大學「耶誕散步節」推動人本交通

▲趙家麟(右一)表示，「中原耶誕散步節」是中北路上首次封街，期推動人本交通。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學校門前的中北路，於23日舉辦社區盛會「中原耶誕散步節」，由「還路於民行人促進會」等民間組織發起主辦，中原大學、中原國小及中原大學羅浮社等單位協辦。中北路特別實施一日試圍，清空平日停滿機車的道路一側，讓附近居民與學生體驗友善步行環境帶來的便利與舒適，並提前感受聖誕節的歡樂氣氛。

中原大學表示，落實「人本交通」才能讓用路人更安全，中原大學有數萬名學生，鄰近還有夜市與國小，對於中北路上長期無人行道及慢車道，以致人車搶道、險象環生，學校十分關切。中原大學設計學院院長趙家麟於10年前即提出「中原活力大學城」之中北路道路改善計畫，在地方民代協力爭取下，直到今(113)年10月此路段才有行人專用的綠鋪面道路設置，大幅改善校門口交通及行人用路安全。

▲中原大學「耶誕散步節」推動人本交通

2024「中原耶誕散步節」係由「還路於民行人促進會」與「桃園市人本交通促進協會」共同主辦，並由內政部國土管理署指導，在各界合作下促成，共同為推動「人本交通與友善步行環境」而努力。在活動開幕儀式上，桃園市政府交通局副局長洪嘉潞及多位民意代表出席，中原大學設計學院院長趙家麟帶領各系主任及學生一同與會，中原大學副學務長秦漢忠代表校方致詞，鄰近的瑞恩帝兒幼兒園師生也共襄盛舉。

此次活動不僅是一場節慶盛會，更是人本交通理念的實踐平台。現場以「互動展示」和「實境還原」的方式，深化市民對人本交通的認識，讓更多人瞭解安全步行空間對社區健康和幸福感的重要性。

現為桃園市政府都市計畫委員會顧問的中原設計學院院長趙家麟，致力推動台灣人本城市之教學、倡議和改造，並擔任營建署、公路局與地方政府委員提供專業見解。趙家麟說：「我們在中北路上首次封街、快閃、大合照，這種景象在過去是不可能發生的。第一次在中北路聚集這麼多的行人，希望能讓學生見證，我們的街道是要慢慢收回來給行人的。」趙家麟說，為改善中原大學校門口中北路交通紊亂的景象，學校已經爭取超過十年，中北路人行道一定要做，才能讓台灣擺脫「行人地獄」的汙名。

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