AI新科技躍上陸外長國際記者會　王毅：哪裡有封鎖，哪裡就有突圍

記者魏有德／綜合報導

大陸2025全國兩會正在北京舉行，大陸外交部長王毅今（7）日舉行國際記者會，就中美關係、大國外交等全球議題及中國扮演的角色對外說明。值得注意的是，隨著AI新科技的爆發，DeepSeek也躍上記者會版面，成為王毅說明中國科技創新的重要成就之一。

▲大陸外交部長王毅舉行中外記者會。（圖／記者任以芳攝）

2025年為大陸「十四五」國家整體戰略收官年，也是交出「中國製造2025」成績單的關鍵一年。包括光電、鋰電池和電動車「新三樣」在內，以及太空技術、量子計算和AI新科技等大陸一系列科技創新工程已逐步顯現出在全球的影響力和地位。

▲DeepSeek的橫空出世成為大陸在科技創新的重要成就之一。（圖／路透）

王毅表示，這段時間，中國的科技創新不斷突破了人們的想像，「從當年的兩彈一星，到神舟、嫦娥，再到5G、量子計算、DeepSeek，一代代中國人的奮鬥從未止步，中國的科技強國之路越走越寬。」

王毅指出，這條道路並非一片坦途，「無論是航天科技，還是芯片（晶片）製造，外部施加的無理打壓從未停歇過，但哪裡有封鎖，哪裡就有突圍；哪裡有打壓，哪裡就有創新；暴風雨最猛烈的地方，恰恰是哪吒鬧海、一飛沖天的舞台。」

王毅引用中國古詩稱，「青山遮不住，畢竟東流去。小院高牆擋不住創新思維，脫鈎斷鏈最終將孤立自己。」暗喻美國等西方世界在科技上對大陸進行的封鎖和限制。

王毅強調，科學技術不應成為編織鐵幕的工具，而應當是普惠共享的財富，「呼籲重視全球南方的科技能力建設，不讓任何一個國家掉隊。我們願意同更多的國家分享創新成果，同大家一起追逐星辰大海。」