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大陸 大陸焦點 特派現場

川普喊「接管加薩」　王毅：不會帶來和平

▲▼ 加薩走廊。（圖／路透）

▲加薩走廊。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普日前稱要「接管」加薩走廊，大陸外交部長王毅對此表示，這不會帶來和平，只會引發新的動蕩，並呼籲應該推動加薩全面持久停火，加大人道主義援助，下一階段國際社會努力的重點，應當更多支持巴勒斯坦獨立建國。

大陸全國兩會正在舉行，主題為「中國外交政策和對外關係」的外長記者會今（7）日上午登場。土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）詢問，美國總統川普上個月宣稱「接管」並「擁有」加薩走廊，將居住在這一地區的巴勒斯坦人遷至鄰近國家。如何看待美方這一計劃和加薩走廊未來發展？中方在中東和平穩定中扮演什麼角色？

王毅首先讚賞稱，「你（指記者）為阿拉伯所有的兄弟姐妹提了這個問題，這個問題很好。」

王毅接著說，加薩屬於巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦領土不可分割的一部分。任何強制改變加薩地位的行徑，都不會帶來和平，只會引發新的動蕩。大陸支持埃及和阿拉伯國家共同發起的加薩恢復和平計劃。

王毅稱，「人心不可違，公理不可廢」，大國如果真的關心加薩人民，就應該推動加薩全面持久停火，加大人道主義援助，秉持「巴人治巴」原則，為加薩重建作出貢獻。

▲▼ 王毅、2025、外長記者會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸外長王毅。（圖／記者任以芳攝）

王毅說，中東不靖，世界難安，而巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心。巴以衝突循環往復，癥結在於「兩國方案」只實現了一半，以色列國早已建立，而巴勒斯坦國仍遙不可及。

王毅表示，下一階段國際社會努力的重點，應當更多聚焦「兩國方案」，更多支持巴勒斯坦獨立建國。只有如此，巴以雙方才能真正和平共處、阿拉伯和猶太兩個民族才能長期友好共存。

為此，王毅強調，巴勒斯坦各派首先要落實好《北京宣言》，實現團結自強；中東各方要跨越分歧，支持巴方建國；國際社會要為巴以和平凝聚共識，提供助力。

▼王毅外長記者會。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 王毅外長記者會、2025兩會 。（圖／記者任以芳攝）

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