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首款摺疊iPhone規格曝光！售價至少6.5萬　估明年量產

▲▼蘋果公司,果粉,iPhone,駭客（圖／路透社）

▲郭明錤在Medium撰文指出，蘋果首款摺疊iPhone將是一款真正由AI驅動的智慧型手機。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

天風國際證券分析師郭明錤6日發布蘋果首款摺疊iPhone最新預測，Touch ID指紋解鎖將會回歸，採書本式左右折設計，內螢幕為7.8吋無摺痕大螢幕，這也將是最高階iPhone機種，售價將落在2000美元至2500美元（約新台幣6.5萬至8.2萬元）之間，最終規格預計今年第2季定案，2026年第4季量產。

iPhone摺疊機定位　最頂級的iPhone

郭明錤在Medium撰文指出，蘋果首款摺疊iPhone將是一款真正由AI驅動的智慧型手機，越大的螢幕越能提升AI體驗，例如可在與聊天機器人討論旅遊行程的同時，完整呈現地圖App。

另外，郭明錤表示，蘋果初代摺疊機將會成為最高階iPhone機種，價格落在2000美元至2500美元之間，即便售價高昂，只要品質符合預期，換機需求仍會非常強勁。

硬體規格亮點：

1.Touch ID以側邊按鈕的形式回歸，因厚度與空間受限，預期不會有Face ID
2.採書本式左右折設計，內螢幕為7.8吋無摺痕大螢幕，外螢幕約5.5吋
3.後置鏡頭採雙鏡頭設計，摺疊與打開的狀態下均有一個前置鏡頭
4.摺疊厚度為9至9.5毫米，打厚度為4.5至4.8毫米
5.軸承採複合材質，包括不鏽鋼與鈦合金，外殼採用高階鈦金屬
6.採用iPhone 17高密度電池

郭明錤也說，iPhone摺疊機最終規格將會在2025年第2季確定，並於2026年第4季量產，第二代量產時間則會在2027年下半年，但因為生產難度高，預估2026年出貨量為300萬至500萬支，截至2027年摺疊iPhone總出貨量估可達2000萬支。

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