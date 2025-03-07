中日問題首談台灣　王毅：台灣生事，就是給日本找事

▲中日關係。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

日本前總理安倍晉於2021年提出「台灣有事即日本有事」。大陸外交部長王毅今（7）日於外長記者會上表示，與其鼓吹「台灣有事，日本有事」，不如謹記，「藉台灣生事，就是給日本找事」。據了解，這是大陸外長記者會中，首次在回答中日問題時，談及台灣。

大陸全國兩會正在舉行，主題為「中國外交政策和對外關係」的外長記者會今日上午登場。日本共同社詢問王毅，對於當前日中關係有什麼看法？今後會推出哪些措施來促成兩國合作？對於日方關於恢復水產品進口、讓日企安心在華營商等方面的擔憂和期望，中方是否有意積極回應？

王毅表示，在雙方共同努力下，中日關係呈現改善發展的積極勢頭。「我們歡迎兩國各界加強往來，深化互利合作，改善國民感情，這些都是符合雙方長遠利益之舉。」對於日方一些具體關切，中方將秉持負責任態度，依法依規妥善處理。

▲大陸外長王毅。（圖／記者任以芳攝）

王毅特別強調，今年是抗日戰爭勝利80周年。他說，「當年，日本軍國主義曾對中國和亞洲各國人民犯下殘暴罪行，也給日本人民帶來深重災難。防止軍國主義陰魂復活，是日本時刻不可鬆懈的應盡義務，也是中國和亞洲人民不可挑戰的堅定意志。在良知和誠信的檢驗面前，日本應當恪守和平憲法精神，繼續走和平發展之路。」

接著，王毅主動提及台灣。他表示，一個中國原則是中日關係的政治基礎。他稱，「台灣回歸中國已經80年了，日本仍有人不思反省，與『台獨』勢力暗通款曲。我們要正告這些人，與其鼓吹『台灣有事，日本有事』，不如謹記，藉台灣生事，就是給日本找事。」

王毅最後說，中日交往源遠流長，日本應當最了解，中國是熱愛和平的力量，講信修睦的鄰邦。上千年來，中國給日本帶來的，從來都是機遇，而不是威脅。面對歷史大變局，什麼是為鄰之道，什麼是大勢所趨，日方有識之士應當深思熟慮，從善而行。

▼王毅外長記者會。（圖／記者任以芳攝）