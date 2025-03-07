快訊／王毅：台灣地區在聯合國唯一稱謂是「中國台灣省」

記者任以芳／北京報導

大陸兩會重頭戲今（7）日登場，王毅外長記者會於上午10點舉行。問及聯合國大會的2758號決議，沒有明確台灣主權歸屬問題？」王毅指出，痛批這種論調是公然挑釁聯合國權威，相當荒謬危險，並且強調「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，「台獨」分裂是螳臂擋車，「中國終將統一，也必將統一。」

十四屆全國人大三次會議於7日上午舉行記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。88分鐘的記者會，王毅回答涉及中美關係、中俄關係、烏克蘭危機、台灣問題等的中外記者關心的23個問題。

今年「台灣問題」的提問早於中日關係之前，香港《鳳凰衛視》第13位提問稱，「一段時間以來，個別國家有一種論調，認為聯合國大會第2758號決議不等於一個中國原則，沒有明確台灣主權歸屬，沒有阻止台灣參與國際組織。您對此有何回應？」

王毅首先回應，「這種論調是在公然挑戰聯合國權威和戰後國際秩序，十分荒謬和危險。散布這種論調的人，首先應該補一補基本常識。」

王毅說，「台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是事實。今年是台灣光復80週年。」中國人民抗日戰爭的勝利，使台灣重回中國版圖。主要戰勝國當年發表的《開羅宣言》、《波茨坦公告》都明確規定，要把日本竊取的台灣歸還中國，日本也宣佈承認《波茨坦公告》無條件投降。這些都確認了中國對台灣的主權，構成戰後國際秩序的重要組成部分。

▲ 王毅強硬表態，「 台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能」。（圖／記者任以芳攝）

王毅表示，1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去，這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。

王毅強調，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。」鼓吹「台獨」就是分裂國家，支持「台獨」就是干涉中國內政，縱容「台獨」就是破壞台海穩定。

王毅又說，「主權原則是聯合國憲章的基石，任何國家、任何人都不應搞什麼雙重標準。」尊重各國的主權和領土完整就應該支持中國實現完全統一，堅持一個中國就應該反對任何形式的「台獨」。

最後，王毅再次強調，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是大勢所趨、大義所在。「台獨」分裂只會玩火自焚，「以台制華」無異於螳臂擋車。「中國終將統一，也必將統一。」