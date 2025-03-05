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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

32：0！罷團宣布「二階連署開跑」誓師大會　成立宣講團全台跑透透

▲▼曹興誠 沈伯洋 全台大罷免 反對政治詐騙 找回專業國會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲罷團召開「全台大罷免 反對政治詐騙 找回專業」國會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮來襲，已至少32位立委將進入第二階段罷免，反共護台志工聯盟今（5日）號召全台35個罷免團體，召開「全台大罷免｜反對政治詐騙、找回專業國會」記者會，宣示第二階段罷免行動正式開跑。並公布二階段罷免專屬網站正式上線、成立「罷免宣講團」未來到全台各地進行罷免宣講。宣講罷免團由曹興誠領軍，組成包含八炯、閩南狼、廖筱君、石明謹、李明哲、張益贍、李晏蓉，未來將持續擴大宣講團的召募，投入全台各地進行二階段連署行動。

沈伯洋表示，罷免第二階段連署已經要開始，自己身為志工的一員，將持續協助未來的連署行動。今天有兩個重點要和大家報告，第一，成立護國網站，未來罷免的相關資訊都會在這個網站上面，包括進度以及告急狀況，讓資訊能夠更加流通，也讓民眾知道現在哪裡最需要連署。第二，志工聯盟成立宣講團，在陸戰上告訴民眾現在國會發生什麼事、台灣人民正在做什麼以及抵抗什麼。這次的罷免並不是政黨之爭，而是公民運動，人民才是真正的主角，要讓國會回歸專業。

曹興誠表示，我們是國家的主人，現在國家面臨極大的危機，國民黨以及藍白立委已經投共，按照中共的意志在顛覆台灣。有很多國外的媒體指明，現在的狀況已經是中共派來台灣的「特洛伊木馬」，因此，人民必須要站出來保護國家，拒絕中共的黑手顛覆台灣，盡到公民職責與權利。國民黨現在想轉移焦點，把罷免行動抹黑成「藍綠對決」，然而，並沒有所謂的「藍綠對決」，因為國民黨不代表「藍」，而是赤裸裸的紅色，真正的「藍」是要反共。

罷免傅崐萁團隊代表表示，這次的罷免公民才是真正的主角，罷免傅崐萁行動的一路走來並不容易，第二階段會是更困難的門檻，但團隊不會因為困難就放棄。他表示，日前遭傅崐萁團隊暴力驅趕出場的花蓮退休教師葉春蓮他的格言是：「Never say never」也看到有越來越多的花蓮公民出來表態，連全國的公民都在幫忙。他指出，看看傅崐萁留了什麼家鄉給我們，百廢待舉、百業待興，傅崐萁就是最該負責任的人，因為「花蓮人真的受夠了！」

此外，包括罷免台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、南投、雲林等罷免團體亦代表出席。

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