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國民黨嗆賴清德「綠共、獨裁」　曹興誠酸：敢這樣對習近平講嗎？

▲聯電創辦人曹興誠。（資料照／記者湯興漢攝）

▲罷免徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨今（26日）下午在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，認為司法機關已成為執政黨追殺在野的工具。對此，罷免徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠在社群平台開酸，國民黨稱民選總統賴清德獨裁，卻又不斷跑去北京接受獨裁者習近平的指示，他進一步嘲諷，國民黨面對主子習近平，敢不敢講要「戰獨裁」？

曹興誠提到，國民黨和民眾黨的頭目，426聚集在凱道，宣稱要反惡罷、反綠共、反紅共、戰獨裁，但賴清德是台灣人民經過公開合法的程序選出來的總統，當選時，超過80個國家與國際組織，逾700名政要，都來電祝賀，肯定我國順利完成民主選舉。

曹興誠認為，這樣的一個民選總統，國民黨竟然稱為獨裁者，拒絕參加總統就職典禮，反而不斷跑到北京去接受指示，這是公然否定台灣的民主和元首，是赤裸裸的叛國行為。

至於，國民黨今日在凱道訴求「戰獨裁」，曹興誠質疑，國民黨似乎不知道，美國前總統拜登2023年11月26日曾在記者會上公開宣稱，習近平是獨裁者，曹興誠直指，國民黨如果要戰獨裁，要戰鬥的對象應該是習近平，可是他們敢嗎？

曹興誠直言，國民黨說要在凱道上反綠共、反紅共，可是如果問國民黨，誰是紅共？誰是綠共？國民黨根本無法定義，因為，這是典型騙徒的手法，丟出一些沒有定義的名詞，混淆視聽，希望騙別人對號入座。

曹興誠強調，國民黨真正必須要反對的，是中共，可是國民黨不敢講，因為中共是國民黨的主子，國民黨是中共的走狗，走狗怎麼敢反主人、戰主人呢？

此外，曹興誠點出，國民黨凱道集會的另一個主要訴求，是「反惡罷」，這也很可笑，選舉、罷免都是民主國家公民的基本權利，因此，反對罷免跟反對選舉一樣，都是獨裁者的心態。

曹興誠感慨，國民黨的訴求舉著戰獨裁、護民主，在他看來，真是言行矛盾，充滿諷刺，況且如果國民黨認為罷免是不對的，那麼國民黨為什麼也要罷免綠營民代？

讓曹興誠更傻眼的是，國民黨想要罷免綠營民代，但根本沒有民意支持，只好用偽造文書、死人連署的方式，進行組織性犯罪，因而受到司法調查，

曹興誠痛批，國民黨怕調查結果、害怕團滅，就在騷擾台北地檢署未果之後，再舉辦凱道大遊行，意圖加重對司法施壓，這場集會儼然是一場叛國的集會、騙徒的表演，台灣人應該予以嚴厲的譴責。

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大罷免國民黨賴清德曹興誠戰獨裁幽靈連署

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