快訊／「立法院520後提出罷免賴清德」　朱立倫怒：綠共頭子下台

▲朱立倫呼籲，全民罷免賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（26日）下午3時在台北凱達格蘭大道舉辦「反綠共 戰獨裁」集會，號召在野支持者到場向總統賴清德發出怒吼。國民黨主席朱立倫壓軸致詞時痛批，民進黨到處狙擊反綠共的人，而賴清德就是綠共頭子，「賴清德現在心裡想，426就算20萬人站出來又怎樣？所以我們要讓他悔悟！」朱強調，520之後全民罷免賴清德！立法院也會立刻提出罷免賴清德，全台灣各地用人民的力量推倒賴清德，讓賴清德下台！

朱立倫指出，台灣是所有人的家，這個家應該要團結、和平，賴清德從去年五月當選，就在分裂、毀滅台灣，從團結的台灣變對立的台灣，全民期待和平，賴清德卻要搞戰爭、要毀滅台灣建立幾十年的民主，台灣的民主是民做主而非民進黨做主，每天不好好做事，只想為了一黨專權消滅在野黨，先是抓走黨內的反對人士，又抓走柯文哲，現在又要消滅國民黨，比共產黨還共產黨！比法西斯還法西斯！

朱立倫高喊，「我們要把民主找回來，不允許獨裁者毀滅台灣，我們有集會、行動自由，不允許用各種理由趕走反對的人，就是要行一人一黨的獨裁，這位獨裁者正在台灣進行文化大革命、綠色的革命，大家要反對法西斯主義也反對綠共！」他問支持者，什麼是青鳥？就是綠色紅衛兵！到處狙擊反綠共的人，而賴清德就是綠共頭子，「賴清德現在心裡想，426就算20萬人站出來又怎樣？所以我們要讓他悔悟！」讓賴清德好好團結台灣，否則520之後全民罷免賴清德！立法院將立刻提出罷免賴清德。

朱立倫說，除了立法院要提出罷免賴清德，全台灣各地也要用人民的力量推倒賴清德，讓他知道，台灣不允許變成獨裁，全台各地都要發出怒吼，讓賴清德下台！這才是人民的聲音，今天這場活動不只屬於國民黨跟民眾黨，而是全台人民，民進黨想要用司法大刀砍向在野，這是蓋世太保、是共產黨手段！「但人民不會害怕！賴清德指使內政部長劉世芳說朱立倫、謝龍介、楊智伃是首謀，我等等就到中正一分局自請約談，但全台灣人民絕對不會被恐嚇到！」

朱立倫預告，還有24天，就是賴清德就職滿周年的日子，「你不讓我們有和平台灣、民主的明天，而是要讓獨裁成為現實，那麼人民的聲音就會站出來！」現場民眾紛紛怒吼「賴清德下台！」最後，朱立倫強調，台灣的民主萬歲、中華民國萬歲！