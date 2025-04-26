藍白20萬人凱道戰獨裁　陳其邁指藍營「這行為」訴求不攻自破

▲國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

幽靈連署頻傳，多縣市國民黨部遭到檢調搜索，國民黨、民眾黨今(26日)號召支持者上凱道「反綠共戰獨裁」，總統賴清德則回應「在野黨如果真正的要戰獨裁，應該要去北京天安門」。高雄市長陳其邁強調，在台灣能表達對總統、執政黨的批判，且又受執政黨的保護，證實藍營所謂的政治訴求是不攻自破。

檢調單位近來大動作追查全台罷免案幽靈連署狀況，引發國民黨不滿，藍白今日號召支持者上凱道遊行，總統賴清德則認為，「如果真正要戰獨裁，確實的地方應該要去北京天安門，至少到中國去，見到獨裁集團的時候，不要再卑躬屈膝」。

▲高雄市長陳其邁今日出席模範勞工暨表揚大會。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市長陳其邁受訪時則表示，台灣是一個民主自由的國家，集會遊行也受到法律的保障，同樣地，在景福門凱道的各種政治訴求，不管是在野黨或者是執政黨，也常常利用這個場地來舉行集會遊行，這也充分顯示台灣是一個民主自由的國家。

陳其邁指出，如果在我們自己的國家，可以表達對總統的或者是執政黨的批判，而又受到執政黨的保護，藍營所謂的政治訴求，當然不攻自破。

陳其邁強調，台灣仍是一個法治的國家，對於大罷免中出現系統性的作弊，從北到南這種違法事件發生，他認為民主的自由必須受到法律的保障，當一個國會議員在正常行使職權而受到這種不法、所謂死人連署的侵害時，法律當然就必須守住民主的底線。

陳其邁表示，罷免是在很多民主的國家屢見不鮮，而且這幾年台灣不管是藍或綠都有人被罷免，這個是罷免權的行使，也是民主國家一個常態，假若有政黨涉入，他覺得是非常不可取的現象，因此就交給法律來做判斷，尊重司法的調查。