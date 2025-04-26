國民黨萬人上凱道「戰獨裁」　綠：違法在先還找支持者出來挺作弊

▲國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

幽靈連署頻傳，多個國民黨部遭搜索，國民黨今（26日）動員數萬人上凱道集會「戰獨裁」，抗議司法追殺。民進黨回應，藍白違法在先不思檢討，還找支持者出來挺作弊挺違法，今日集會毫無正當性，今天在台上嘶吼的藍白，都是認同這些偽造文書的違法作為嗎？這種作賊喊抓賊的行為才是真正的反民主。藍白口中的戰獨裁更是自打臉的大笑話，國民黨能在凱道舉辦集會，正是因為政治活動得到法律充分保障，獨裁一說不僅是胡扯、毫無根據，更是再次證明了國民黨一直誤導抹黑。

民進黨發言人吳崢表示，藍白口口聲聲戰獨裁，但事實是從國民黨立委、縣市首長到國民黨副主席，才是真正向獨裁的中國卑躬屈膝。真的要喊戰獨裁，就請這些國民黨人在前往中國時，大聲向中共的那些獨裁者們，喊反共、反獨裁，而不是在國內惡意做政治操作。

對於國民黨今日凱道陳抗，吳崢表示，國民黨健忘但人民都記得，一切的起源都來自於國民黨發起的罷免連署中，出現高比例的偽造文書、死亡連署，這些非常明確就是違法行為，只要違法就應該接受司法的調查，難道今天在台上嘶吼的藍白，都是認同這些偽造文書的違法作為嗎？

吳崢強調，國民黨自己犯法在先，法律用一致的標準來約束，但只要不如國民黨的意，就如同巨嬰一樣以抗議、包圍法院等行為，企圖阻撓杯葛任何的正當法律程序，這種以政治力量攻擊司法，根本就是在轉移國民黨本身違法在先的焦點。

吳崢說，藍營的縣市首長們，口口聲聲要賴政府不要再搞政治，但事實是從美國宣布關稅政策後，賴總統與卓院長帶領的行政團隊，在兩週內就面對面地進行多場傾聽產業座談，卓院長也在本週院會提出支持產業的4100億補助方案。

對比今天出席凱道的藍營縣市長，吳崢痛批，請問哪一個人是在專心拼市政？甚至還有日前帶頭喊倒閣、違法衝司法機關的，「顧民生是假、政治算計」才是藍營縣市首長們唯一想做的事。

吳崢強調，藍白口中的戰獨裁更是自打臉的大笑話，國民黨能在凱道舉辦集會，能透過台灣的民主制度成為立院第一大黨，正是因為政治活動得到法律充分保障，獨裁一說不僅是胡扯、毫無根據，更是再次證明了國民黨一直透過誤導抹黑的方式，掩蓋其一而再再而三違法的事實。

最後吳崢表示，今天上台的藍白，通通不是在為民生、為民主，機關算盡就是為了自己的政治前途做打算，有想拚連任的、想選黨主席的、想保住立法院長位子的，就是沒有人在為人民著想，相信人民都看在眼裡，並將會給予最嚴厲的制裁。