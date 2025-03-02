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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免吳思瑤兩天衝3000份連署書　藍青年：我們為補件準備好了

▲罷免吳思瑤人潮。（圖／賴苡任提供）

▲罷免吳思瑤人潮。（圖／賴苡任提供）

記者鄭佩玟／台北報導

中選會陸續公布第一波罷免第一階段連署審查結果，不過由於第一波送件9名綠委罷免案皆需補件，也讓罷免北市綠委吳思瑤、吳沛憶罷團擔心需要補件，利用周末加開定點連署站。罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人賴苡任指出，今（2日）的連署情況比昨天更踴躍，兩個固定連署站共獲得1千3百多份連署書，上午三個「市場游擊隊」及下午三個「捷運游擊隊」共獲得7百多份連署書，兩日總計3千多份。

賴苡任指出，原先團隊第一次送件時就預計要透過補件來增加10日的資源整備，也加上人手不足所以才送2千8百多份剛好過門檻。2月27日中選會公布第一波審查結果，雖然吳思瑤罷免案不在名單內，但罷免9位民進黨立委皆需要進入補件階段，且還有所謂不知從何而來的「剔除率表」，可以發現罷免綠委的案件剔除率都平均在30-40%，因此團隊判斷有可能本案最終審查結果也是依循這個模式。

賴苡任強調，這次的連署是「預防性連署」，要提前為補件做準備，雖然按照30%的剔除率來說，只需要補件900件，但地動刪瑤團隊為了表示對民進黨的不滿及憤怒，我們會把這次收到的連署書全數拿去補件，讓支持者知道我們是玩真的。

賴苡任表示，這次連署的情況比之前更加踴躍，民眾也更加憤慨，邊寫邊罵的情況是過去的好幾倍，很多支持者都說不想被民進黨看扁了，所以一定要站出來提前幫我們準備好要補件的連署書。

前氣象主播李富城、台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡及台灣民眾黨副秘書長許甫，皆有到連署站支持連署。

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