氣象主播李富城也罷免吳思瑤　藍青年感動：89歲還騎單車來連署

▲李富城也罷免吳思瑤。（圖／賴苡任提供）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免遍地烽火，儘管罷免民進黨委吳沛憶、吳思瑤查對結果未出爐，但由藍營青年軍組成的罷團評估需要補件，這週末繼續重返街頭收連署書。罷免吳思瑤的團體「地動刪瑤」昨日單日就收到900份連署書，召集人賴苡任今（2日）指出，連資深氣象主播李富城站出來罷免吳思瑤，「李大哥已經高齡89歲了，剛剛騎著一台公路腳踏車來連署站，用連署的方式支持我們。」

賴苡任昨日透過臉書粉專表示，重回北投的裕民三路收連署書，單日就收件900份，這次明顯感受到支持者對於民進黨的憤怒，邊寫邊罵的情況比過去還多，甚至各種花式寫連署書，有站著寫、坐著寫、路邊寫、用引擎蓋寫、坐摩托車上寫、拿回家寫；他指出，第一階段已經送件，但結果還沒公布，現在連署的是用於第一階段的補件，因為對於審查的結果並不樂觀，加上原先送出的連署書就是高於門檻一點點，目的就是為了後續可以透過補件爭取多10日的時間。

賴苡任今天繼續率領志工在定點及游擊連署，並於臉書曬出照片指出，連資深氣象主播李富城站出來罷免吳思瑤，「我相信很多人是看著李大哥的氣象新聞長大的，我也是！」李富城已經高齡89歲了，剛剛騎著一台公路腳踏車來連署站，用連署的方式支持地動刪瑤，「無論是任何政黨、團體、個人，我們都歡迎給予地動刪瑤最大的支持。」