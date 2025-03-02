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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康取代朱立倫選黨主席救國民黨？　媒體人：PO文砲轟有意涵

▲▼趙少康 賴士葆 聯訪 大罷免 總預算再協商 台美關係等議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙少康突然發文砲轟國民黨。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對民進黨9位立委的罷免案一階連署審查未過，中廣前董事長趙少康大怒，發文痛批沒看過這麼弱的在野黨。對此，資深媒體人黃創夏1日表示，趙少康的發文意涵是「國民黨爛黨，一定要有人來救，趙少康來救」，他認為，本來大浪當前不可以換黨主席，但現在國民黨主席朱立倫留任或7月延後選舉的正當性都沒有了。

民進黨新聞部主任吳崢在政論節目上爆料，其實趙少康臉書的發文很節制，他在趙少康的節目錄影時，趙少康看到手機跳出來訊息，就跟旁邊國民黨立委說，「你們國民黨真的是爛黨，連署都連不過，搞什麼？民進黨怎麼都過了呢？不認真擺攤，只想用抄的，根本不認真」。

黃創夏認為，趙少康的貼文有意涵，國民黨爛黨一定要有人來救，趙少康來救，這是他臉書整個的意義，彼可取而代之，意涵已經出來。

他說，有人為藍營開脫，說民進黨有資源，國民黨一窮二白、寸步難行，但趙少康的貼文強調，趙少康跟侯友宜的錢都給了，國民黨區域立委自己，每人也都有政黨補助金，結果都沒有拿出來用。

黃創夏也舉趙少康貼文底下的民眾留言，認為風向就是國民黨弱到掉渣，朱立倫早該下台，還有人說趙少康選黨主席才有救。

黃創夏表示，本來以罷制罷，國民黨30幾個，民進黨10個，大浪當前不可以換黨主席，七月不可以補選，但是現在選票上可能都是國民黨，沒有民進黨的，沒有藍綠對決，就只剩陣地保位戰，現在朱立倫繼續留任或延後選舉的正當性都沒有了。

黃創夏說，現在是第一局上半，19比0要換總教練，七月黨主席就要改選了，沒有延後的理由，誰可以救國民黨？他相信，趙少康的嗅覺一直都很敏銳的。

對於趙少康在臉書砲轟一事，朱立倫回應，在第一階段，有很多的青年朋友、志工，他們的努力，碰到中選會這麼嚴格的審查，對他們來講也是一項很大的挑戰，但是黨中央還是感謝這些志工、青年朋友的熱情，「我們要多給他加油」。

朱立倫說，雖然在這個過程當中，有一些不如意的地方，但是他相信在補件的過程，應該多給這些青年朋友加油，多給大家來鼓勵，畢竟他們有這樣的熱情，都是應該予以的肯定。

▲國民黨主席朱立倫出席國政記者會喊話恢復「勞工七天假」。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者鄭佩玟攝）

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