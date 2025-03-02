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賴清德新兩國論激化兩岸對立　羅智強：澤倫斯基下場成前車之鑑

▲▼羅智強 聯訪 時事回應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲羅智強質疑，澤倫斯基的下場是否會成賴清德的前車之鑑？（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮橢圓辦公室吵翻的戲劇性場面，對此，國民黨立委羅智強今（2日）質疑，賴清德不斷激化兩岸對立，用新兩國論搧風點火。台海若真有戰事發生，澤倫斯基的下場，是否會成賴清德的前車之鑑？

羅智強表示，澤倫斯基與川普在白宮會面，雙方激烈爭執，不歡而散。川普日前即指責，是烏克蘭挑起戰爭，澤倫斯基「極度無能」，想從美國的援助撈油水。美俄商討停戰，川普直言澤倫斯基「沒有籌碼」，有沒有他參與相關談判根本不重要。兩人會面時，川普更3度警告澤倫斯基「沒有籌碼」討價還價，沒有美國的支持，他根本當不了硬漢。

羅智強說，烏俄戰爭打了3年，烏克蘭人口銳減千萬，失去5分之1的土地，正面臨「對俄割地、對美賠款」的最慘局面。川普要求烏克蘭簽署價值高達5000 億美元的「礦產協議」，讓澤倫斯基悲嘆將導致十代烏克蘭人背債。烏俄戰爭爆發後，民進黨不斷宣揚「今日烏克蘭，明日台灣」，以此鼓吹「抗中保台」。如今烏克蘭淪為棄子、任人宰割，為「今日烏克蘭，明日台灣」寫下另種註解。更令人憂心，是否「今日澤倫斯基，明日清德司機」？

羅智強提及，賴清德競選時聲稱，台灣走在對的路上，司機不能換錯人。他上任後，持續拿台灣與烏克蘭對比，指俄羅斯入侵烏克蘭，中國也在台海軍事恫嚇，台灣要與美國一起撐起「民主保護傘」。無視「川普2.0」美國俄烏政策大轉向，賴清德在「哈利法克斯台北論壇」上仍大談，要對抗「俄羅斯、北韓、伊朗、中國等極權國家持續集結」。

羅智強指出，沒隔幾天，美國就在聯合國大會上，對烏克蘭提出的譴責俄羅斯決議，與俄羅斯、北韓聯手投下反對票。賴清德不斷激化兩岸對立，用新兩國論搧風點火。台海若真有戰事發生，澤倫斯基的下場，是否會成賴清德的前車之鑑？

羅智強說，川普對台灣開出「國防預算應達到GDP 10%」、相當於 2.5 兆新台幣的保護費，川普更多次指責台灣「偷走」美國的半導體生意，要求台積電將先進製程、技術與產能轉移至美國。烏克蘭面臨割地賠款，川普警告澤倫斯基「沒有籌碼」；滿腦子想當「抗中保台」硬漢的清德司機，又有何籌碼能向川普開出的天價說不？

「賴清德願當澤倫斯基，台灣可不願被拉著當烏克蘭」羅智強質疑，被問到台灣會不會成為美中抗衡下的談判「棋子」？賴清德自信滿滿地說「我們是棋手，不會是棋子」。川普對澤倫斯基說，「沒有我們，你什麼都不是」。 是棋手、棋子還是棄子？恐怕也不是賴清德說了算。

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