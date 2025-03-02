陳智菡、許甫連署「罷免吳思瑤」　藍青年喊：歡迎任何政黨支持

▲民眾黨副秘書長許甫、民眾黨團主任陳智菡支持「地動山瑤」罷免立委吳思瑤連署。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

記者袁茵／台北報導

全台大罷免潮持續升溫，國民黨青年針對民進黨士林北投立委吳思瑤、中正萬華立委吳沛憶發動罷免，但第一階段審查未過，本週末持續設站進行補件連署。身為士林北投居民的民眾黨副秘書長許甫、黨團主任陳智菡今（2日）到罷免吳思瑤連署站進行連署，罷吳團體「地動刪瑤」召集人賴苡任也喊話，歡迎任何政黨來支持。

中選會2月27日公布第一階段審查結果，其中針對9名民進黨立委吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、陳瑩的罷免案未達門檻，相關團體需於收到通知後10日內補件，而藍營罷團青年也宣布「重返街頭」進行第一階段連署補件。

趁本週末好天氣，罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」今（2日）到裕民三路上海生煎包前展開補件連署，賴苡任下午在臉書發文，貼出與民眾黨的許甫、陳智菡合照，表示「之前在111釘孤枝時，民眾黨有借地方給我們擺攤收意向書，當時陳智菡就說他是士北選民，到時候一定來連署！今天來兌現承諾，這份支持我們收到了！」

賴苡任再次喊話，「我們歡迎任何政黨、團體、個人來支持我們！」陳智菡也在臉書PO出合照，表示「北投選民報到！簽完連署記得來顆草莓大福～」而許甫也說「身為北投居民，走在路上巧遇罷免攤位也是滿合理的。」